ALERTE! Cartel utilisant un vieux truc sale pour briser l’or, et la croix de la mort d’Argent est proche! ⋆ 10z viral

de Silver Doctors:

Le cartel est en difficulté, et les mondialistes de l’État profond sont reculés dans un coin, alors ils ont dépoussiéré l’un de leurs vieux livres de jeu …

(par Half Dollar) Beaucoup de gens sont au courant d’un certain anniversaire à venir le 1er mai 2021: le 10e anniversaire du massacre de Mayday.

Pour ceux qui ne le savent pas, dimanche soir 1er mai, il y a dix ans, le cartel a frappé l’argent pour plus de six dollars en quelques minutes, et cette attaque par force brute, en conjonction avec d’autres actions entreprises, a réussi à écraser la quasi-brèche de l’argent. des records de tous les temps.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Bien sûr, il y a un autre jour qui perdure dans la récente infamie de la suppression des prix de l’or et de l’argent, et ce jour-là est le jour des élections de 2016, mais il ne vit pas dans l’infamie pour la raison que l’on pourrait penser.

Vous voyez, alors que tout le monde à travers le monde était distrait par le Deep State Globalist in Patriot’s Clothing contre le démon dans une «élection» de Old Hag’s Body Trump contre Hillary, il y avait une autre nouvelle qui était tout aussi importante, sinon plus, et à l’abri des projecteurs:

Le Premier ministre indien Modi a fait une annonce choquante démonétisant les «plus gros» billets de 500 et 1000 roupies, et cette annonce a instantanément plongé l’ensemble de l’économie et de la société indiennes dans une tourmente chaotique, pour le dire à la légère.

Le récit véhiculé par les propagandistes MSM était que le gouvernement indien combattait la corruption dans l’économie, mais ce n’était pas la vraie raison derrière la décision d’interdire les deux pièces les plus courantes de monnaie en circulation dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Voyez si vous pouvez repérer la vraie raison de l’annonce de Modi:

La vraie raison derrière la décision de Modi d’interdire les billets de banque en roupie est le fait que l’or a bondi d’environ 100 dollars la nuit des élections, tout comme l’or avait bondi de cent dollars le soir du vote sur le Brexit quelques mois plus tôt, en juin 2016, et le Cartel était en grande difficulté à l’époque, un peu comme cette année.

C’est-à-dire qu’il y avait des tensions persistantes sur les marchés de l’investissement physique dans le monde réel, tout comme il y a le stress aujourd’hui, et il y avait une tonne d’enthousiasme autour de l’or et de l’argent après leur une tonne d’excitation alors que nous approchons de la fin de cette douloureuse «correction» aujourd’hui.

Qu’il suffise de dire que l’or était en baisse de plus de 200 $ en quelques semaines:

Et au lieu de «to da moon», c’était «BOHICA».

Voici le point: alors que nous approchons de la fin avril 2021, le cartel doit agir, et il doit agir maintenant, sinon le cartel court le risque très réel de la perturbation la plus épique de la chaîne d’approvisionnement des perturbations et des perturbations épiques de la chaîne d’approvisionnement. cela imploserait tout l’univers financier.

Sérieusement.

Bien sûr, l’implosion de notre univers financier corrompu et bâtard est exactement ce qui doit se produire, et plus encore, car l’or et l’argent ne sont pas vraiment un choix, et certainement pas un choix si vous êtes un Américain.

Mais je m’éloigne du sujet.

En savoir plus @ SilverDoctors.com