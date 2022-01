Alerte changement de date ! La carte d’admission CEED et UCEED sera désormais publiée à cette date – vérifiez les détails

Les cartes d’admission seront accessibles sur le site officiel ceed-iitb.ac.in.

Carte d’admission CEED, UCEED 2022 : les cartes d’admission pour l’examen d’entrée commun pour le design (CEED) et l’examen d’entrée commun de premier cycle pour le design (UCEED) 2022 organisés par l’Institut indien de technologie (IIT) de Bombay seront publiées à une nouvelle date.

Les billets d’entrée pour les candidats apparaissants devaient être publiés le 8 janvier, mais seront désormais disponibles à partir du 12 janvier. Les cartes d’admission seront accessibles sur le site officiel ceed-iitb.ac.in.

Les dates des examens, cependant, n’ont pas encore été reportées et se tiendront respectivement le 23 janvier et le 24 janvier 2022 pour les examens CEED et UCEED entre 9 h et 12 h selon l’horaire en vigueur. Les organisateurs n’ont fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles la libération de la carte d’admission a été reportée.

Le CEED est un examen d’entrée conjoint aux études supérieures en design technologique. Un candidat qualifié CEED peut postuler pour des programmes de maîtrise en design (MDes, M.Des. ou M.Design) dans les IIT, IISc Bangalore, SNU et UPES. Les critères d’éligibilité sont un diplôme d’études supérieures d’au moins trois ans, mais tous les cours ont également leurs critères respectifs. Il n’y a pas de limite d’âge maximum et de tentatives. L’examen descriptif couvre les compétences créatives, d’observation, logiques et de dessin des candidats.

UCEED est un examen d’entrée conjoint au niveau national pour l’admission au programme de cours de premier cycle en design (BDes) des IIT qui les proposent comme IIT Bombay, Guwahati, Hyderabad et IIITDM Jabalpur. L’examen est prévu pour le 24 janvier, en un seul quart de travail de 9 h à 12 h.

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens qu’avec une carte d’admission valide et une pièce d’identité valide avec photo.

Carte d’admission CEED, UCEED 2022 : Comment télécharger la carte d’admission

Étape 1 : Visitez le site Web officiel de CEED/UCEED

Étape 2 : Naviguez sur le lien « Télécharger la carte d’admission CEED »/« Télécharger la carte d’admission UCEED » sur la page d’accueil et cliquez/appuyez dessus.

Étape 3: Entrez les informations nécessaires, y compris l’ID d’enregistrement et le mot de passe dans les champs obligatoires

Étape 4 : la carte d’admission CEED/UCEED apparaîtra

Étape 5: Téléchargez et prenez une copie imprimée de la même chose.

Le résultat de CEED et UCEED selon le calendrier initial devrait être déclaré d’ici les 8 et 10 mars 2022, respectivement.

