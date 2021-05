Alerte crypto Binance (BNB): ce qu’il faut savoir en tant que réservoirs BNB, le PDG appelle “ FUD ”

Une autre crypto ressent une pression baissière jeudi. Ce temps, Binance (CCC:BNB-USD) ressent la chaleur, suite à une grande nouvelle. En plus du drame crypto BNB, le PDG de la société s’adresse à Twitter pour aborder ce qu’il considère comme «FUD».

Source: Grey82 / Shutterstock.com

Binance et ses investisseurs sont en état d’alerte cet après-midi. Selon Bloomberg, l’échange Binance fait l’objet d’une enquête à la fois par l’IRS et le ministère américain de la Justice. L’enquête est confidentielle, donc les sources avec des informations sur la question sont anonymes, mais disent que l’objectif est que les entités gouvernementales aient un aperçu des relations commerciales de Binance.

La nouvelle est un gros problème pour la crypto-monnaie. Il s’agit d’une nouvelle et importante tentative de la part du gouvernement de s’impliquer dans les transactions d’un marché non réglementé. Combinez les préoccupations de réglementation avec le tollé suscité par l’impact environnemental de la cryptographie et la volatilité récemment prouvée des altcoins, et il est facile de voir que le marché est ébranlé.

Binance a pris un coup à la suite de la nouvelle. Le prix de la pièce Binance BNB est en baisse de 12% sur une journée déjà baissière pour la crypto. La nouvelle fait également perdre de sympathie à d’autres pièces de théâtre. Bitcoin (CCC:BTC-USD) un léger rebond depuis hier a été annulé, la pièce se reposant à 49 000 $. Échange de crypto Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a également chuté de 11%.

Changpeng Zhao défend la crypto Binance (BNB)

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a répondu au rapport de Bloomberg via les médias sociaux, en reprochant à la façon dont l’histoire a été encadrée. Il a ensuite encouragé ses abonnés à se désabonner de toute source de Binance «FUD», des articles qui sèment la peur, l’incertitude et le doute.

Le titre “news” est mauvais. L’article lui-même n’est pas si mal en fait (mais qui lit). Il décrivait comment @binance avait collaboré avec les forces de l’ordre pour lutter contre les mauvais joueurs, mais en quelque sorte le faisait passer pour une mauvaise chose… 🤔 Quoi qu’il en soit. Retour au travail. – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 mai 2021

Le compte Twitter officiel de Binance prend également position. En réponse au compte Bloomberg Crypto de Bloomberg, la bourse dit qu’elle prend ses obligations légales «très au sérieux» et qu’elle a une solide expérience en matière d’assistance aux forces de l’ordre du monde entier.

Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et collaborons avec les régulateurs et les forces de l’ordre. (1/3) https://t.co/68UB1InOBK – Binance (@binance) 13 mai 2021

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.