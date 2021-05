Alerte cryptographique Fairmoon (FAIR): ce qu’il faut savoir sur le pull de tapis Fairmoon

La classe des monnaies et des moonshots a été une sorte de far west, même dans le monde déjà sauvage de la crypto-monnaie. Se lancer dans la monnaie numérique non réglementée est une idée risquée pour les investisseurs. Mais mettre d’énormes sommes d’argent dans des jetons microscopiques et hyper-volatils sans utilité? C’est particulièrement risqué. Comme les investisseurs l’apprennent aujourd’hui dans le cas du Fairmoon (CCC:FAIR-USD) crypto, ça fait mal quand on se brûle.

Source: Shutterstock

Alors qu’as tu besoin de savoir?

Fairmoon s’est présenté comme une «crypto communautaire équitable». Selon ses fondateurs, le but de la crypto FAIR était de prendre position contre les escrocs et les stratagèmes de tir de tapis. En fait, cela a amené un important influenceur crypto, War on Rugs, en tant qu’auditeur. War on Rugs, un compte pour exposer les projets de tirage de tapis, a repris les fonctions de direction de Fairmoon.

Hier, Fairmoon a annoncé qu’il procéderait enfin à la combustion de jetons d’approvisionnement de 10%, promise depuis longtemps. Mais la brûlure ne s’est pas produite.

Au contraire, il semble que War on Rugs ait pris sur lui de mener sa propre arnaque.

Fairmoon (FAIR) Crypto Tanks après l’arnaque Rug-Pull

Hier soir, quelqu’un a vendu des milliers de Binance (CCC:BNB-USD) à partir du pool de liquidités du jeton FAIR, en réservant la valeur de FAIR tout en permettant à l’escroc de s’enfuir avec les bénéfices. Fairmoon lui-même a annoncé que cet arnaqueur était Shappy, l’ancien chef de War on Rugs, bien que cela ne soit pas immédiatement clair à partir des transactions suivies. War on Rugs a ensuite supprimé son compte Twitter. L’ironie est palpable: un influenceur «anti-tapis» tirant le tapis sur un jeton hyper-volatile avant de disparaître.

Les sites Web de Fairmoon sont tous les deux en panne. La seule preuve de la crypto est son BSCScan, qui raconte les transactions effrénées qui ont eu lieu hier alors que les investisseurs ont vu les prix baisser de 96%, et son compte Twitter, qui a publié un tweet en majuscules épinglant War on Rugs comme un traître à la communauté.

SHAPPY, EX LEADER DE WOR, A BETRAYED FAIRMOON ET RETH ET ARRACHÉ À LA FOIS LES COMMUNAUTÉS FAIRMOON ET WOR NOUS AVONS TRAVAILLÉ SI DIFFICILEMENT POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE ET CULTIVER UNE COMMUNAUTÉ FORTE, ET IL NOUS A BÉLÉS. NOUS SOMMES VRAIMENT DÉSOLÉS POUR LES PERTES QUE NOUS VIVONS TOUS EN CE MOMENT – FAIRMOON🌒 (@fairmooncoin) 19 mai 2021

L’arnaque ironique au tapis n’est qu’une autre histoire relatant un problème plus profond lié à l’investissement cryptographique. Il est trop facile de retirer le code d’un jeton précédent et de le renommer comme le vôtre, avec la propriété et un contrôle total sur l’offre et la liquidité.

Lorsque les investisseurs entassent ces jetons «moonshot» dans l’espoir d’en tirer un gros sac, ils mettent une tonne de foi en quelqu’un qui peut tout simplement être un mauvais acteur. Comme le souligne la tirette de tapis Fairmoon, il est toujours important de faire vos propres recherches avant d’investir.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.