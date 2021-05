ALERTE Cyclone: ​​Tauktae émerge dans un cyclone très sévère, dit IMD; PM Modi examinera les préparatifs

Les villes densément peuplées au bord de la mer et les conditions chaudes de la mer d’Oman et du golfe du Bengale contribuent davantage au développement des cyclones et aux dommages qui en résultent. (Crédit: The Indian Express)

Le cyclone de Tauktae, contre lequel l’IMD avait mis en garde vendredi, se transforme en un cyclone très grave avec la progression du temps, et il devrait frapper la côte ouest dans les prochaines 24 heures avec des vents féroces, a déclaré l’IMD. Le département météorologique a informé que la zone de basse pression profonde autour des îles Lakshadweep dans la mer d’Oman va encore s’intensifier en une tempête cyclonique très violente dans les prochaines 24 heures. Le prévisionniste météorologique a également déclaré que la tempête entraînerait de très fortes pluies dans divers endroits qui tomberaient sur la côte ouest du pays, a rapporté All India Radio.

Pendant ce temps, prenant connaissance de l’évolution de la situation à Tauktae, le Premier ministre Narendra Modi doit rencontrer des hauts fonctionnaires pour passer en revue les préparatifs du gouvernement pour faire face au cyclone émergent. La réunion qui sera présidée par le Premier ministre Modi verra des responsables de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement, a rapporté l’agence de presse ANI.

L’IMD avait averti hier que la zone de basse pression se développant au-dessus des îles Lakshadweep dans la mer d’Oman entraînera probablement un cyclone tropical qui sera nommé Tauktae. L’organisme Weather avait déclaré que les États susceptibles d’être touchés comprennent le Kerala, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Maharashtra, Goa et le Gujarat en plus des îles Lakshadweep. L’IMD avait également déclaré que l’intensité du cyclone augmentera au fur et à mesure qu’il progressera depuis les parties sud de la côte ouest et à quelques centimètres vers la côte du Gujarat. S’inspirant de l’avertissement IMD, la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe a déjà préparé un total de 53 équipes pour faire face aux conséquences du cyclone. Alors qu’un certain nombre d’équipes ont déjà été déployées dans l’État du Kerala et dans la région de Lakshadweep, la NDRF a gardé un autre ensemble d’équipes en attente pour être déployé rapidement à mesure que le cyclone progresse.

L’Inde n’est pas étrangère aux cyclones tropicaux intenses, car la très grande région péninsulaire du pays, dotée d’une longue côte est et d’une côte ouest, a été confrontée à un certain nombre de cyclones tropicaux dans le passé, le cyclone Odisha de 1999 étant le plus grave. Les villes densément peuplées au bord de la mer et les conditions chaudes de la mer d’Oman et du golfe du Bengale contribuent davantage au développement des cyclones et aux dommages qui en résultent.

