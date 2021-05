ALERTE Cyclone Tauktae: Ces états vont être affectés; vérifier la date, l’heure

L’IMD a émis un avertissement pour les pêcheurs et autres navires qui naviguent dans la région pour éviter de traverser la région. (Crédit: The Indian Express)

Alors même que le pays lutte contre la féroce deuxième vague de coronavirus dans le pays, le Département météorologique indien (IMD) a déclaré que de graves conditions cycloniques vont se former sur les îles Lakshadweep et la mer d’Oman dans les 36 prochaines heures. L’organisme météorologique a également déclaré que la perturbation entraînerait également un violent cyclone frappant la côte du Gujarat le 18 mai. Le cyclone nommé Tauktae allait devenir un autre défi pour les États qui ont une côte sur la mer d’Arabie au milieu de la pandémie Covid-19. .

Les États vont être touchés par le cyclone Tauktae

Alors que la zone de basse pression se développe lentement dans la mer d’Arabie, les États qui vont d’abord faire face aux atrocités du cyclone comprennent trois districts du Kerala et de Lakshadweep qui recevront des précipitations extrêmes vendredi. La zone de dépression persistera dans l’extrême sud même samedi et cinq districts du Kerala ont été mis en état d’alerte car ils vont recevoir de fortes pluies. Les districts qui ont été mis en alerte sont ceux de Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Ernakulam, Kottayam, Alappuzha et Idukki dans l’état du Kerala.

À partir des averses légères de vendredi et samedi, l’intensité de la pluie augmentera également dans la région de Konkan de Goa et du Maharashtra d’ici dimanche, selon l’IMD. Les districts de Kolhapur et Satara qui tombent dans l’ouest du Maharashtra recevront de fortes pluies dimanche et lundi alors que le cyclone se déplace dans le nord. Au fur et à mesure que la région de basse pression progressera dans les prochains jours, les districts de Saurashtra et Kutch sur la côte du Gujarat commenceront à recevoir de fortes pluies le 17 mai et continueront d’être touchés par le cyclone jusqu’au 19 mai.

Avertissement IMD aux pêcheurs, aux navires

L’IMD a également déclaré que les conditions de mer allaient rester extrêmement dures dans la mer d’Oman et en particulier à proximité des îles Lakshadweep jusqu’au 16 mai. L’IMD a lancé un avertissement aux pêcheurs et autres navires qui naviguent dans la région pour éviter le passage. la région.

Préparatifs pour lutter contre le cyclone Tauktae

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a mis le cap sur certaines zones du Tamil Nadu, du Kerala, de Goa, du Maharashtra, du Karnataka et du Gujarat et a incorporé un total de 53 équipes pour combattre le cyclone Tauktae. Selon la déclaration publiée par le directeur général de la NDRF, SN Pradhan, 23 équipes au total ont déjà été déployées par la NDRF au Kerala et dans d’autres États du sud, tandis que le reste des équipes a été maintenu en attente pour faire face aux conséquences du cyclone dans d’autres. États du pays dans les jours suivants.

