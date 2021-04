Alerte de dépôt ITR! Formulaires de déclaration de revenus 1 à 7 pour AY 2021-22 notifiés

Pour les revenus perçus au cours de l’exercice 2020-2021, l’année d’imposition est 2021-2022.

Les formulaires RTI pour la production des déclarations de revenus (RTI) pour l’année d’imposition 2021-2022 ont été notifiés par le gouvernement. La CBDT a notifié tous les formulaires RTI 1 à 7 pour AY 2021-22 conformément à la notification n ° 21/2021 dans GSR 242 (E) datée du 31 mars 2021. Pour faciliter les contribuables et minimiser le fardeau de la conformité, aucun changement significatif n’a été faites dans les formulaires ITR cette année par rapport aux formulaires de l’année dernière.

Pour les revenus perçus au cours de l’exercice 2020-2021, l’année d’imposition est 2021-2022. Pour le revenu que l’on gagne du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le dépôt du RTI doit avoir lieu au cours de l’année d’imposition 2021-2022, dont la dernière date est généralement le 31 juillet de l’année d’imposition pertinente, sauf gouvernement.

Qui peut déposer ITR 1 Sahaj

L’ITR 1-Sahaj est destiné aux particuliers en tant que résident (autre que non résident ordinaire) ayant un revenu total jusqu’à Rs 50 lakh, ayant des revenus de salaires, une propriété d’une maison (propriété individuelle), des revenus d’intérêts, des revenus de pension de famille, etc. et revenu agricole jusqu’à Rs 5.000.

Qui ne peut pas déposer ITR1 Sahaj

Ce n’est pas pour un individu qui est soit Administrateur dans une société ou qui a investi dans des actions non cotées en bourse ou qui a une perte reportée / reportée sous la rubrique « Revenu de la propriété de la maison » ou qui doit fournir un retour en vertu de la 7e disposition de l’article 139 ( 1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Qui peut déposer ITR 4-Sugam

ITR 4-Sugam est pour les particuliers, les HUF et les entreprises (autres que LLP) étant un résident ayant un revenu total jusqu’à Rs.50 lakh, une propriété de maison (propriété individuelle), ayant un revenu d’entreprise et de profession qui est calculé selon les sections 44AD, 44ADA ou 44AE ou revenu d’intérêts, pension de famille, etc. et revenus agricoles jusqu’à Rs 5.000.

Qui ne peut pas déposer ITR 4-Sugam

Il ne s’agit pas d’une personne physique qui est soit Administrateur dans une société, soit qui a investi dans des actions non cotées en bourse ou qui a une perte reportée / reportée sous la rubrique «Revenus de la propriété de la maison».

