Alerte de fin du monde émise par les satellites de la NASA concernant la découverte de l’atmosphère | Sciences | Nouvelles

Cependant, elle a déclaré: « Mais à long terme, les deux facteurs les plus importants sont la température troposphérique et la température stratosphérique. »

La combustion incontrôlée de combustibles fossiles depuis l’aube de la révolution industrielle a fait grimper les températures mondiales à un rythme alarmant.

La NASA estime que la planète s’est réchauffée d’un peu plus de 1C (2F) depuis 1880 et de nombreuses projections montrent que le réchauffement climatique se poursuivra à moins que quelque chose ne soit fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) sont pompés dans l’atmosphère où ils piègent la chaleur et font monter la troposphère.

Selon la nouvelle étude, la troposphère a augmenté à peu près au même rythme entre 1980 et 2000, et 2000 et 2020 – environ 164 pieds (50 m) par décennie.