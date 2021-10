Alerte de possibles correctifs dans deux matchs de Wimbledon et deux de l’US Open

10/12/2021 à 17:28 CEST

.

L’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) reçu quatre alertes de possibles matchs truqués, dont deux à Wimbledon et deux autres à l’US Open.

Au total, l’ITIA a reçu entre juillet et septembre de cette année 38 alertes de possibles matchs truqués. Les plus importants sont ceux de Wimbledon et de l’US Open, bien que ils n’ont pas divulgué plus de données sur les matchs ou les joueurs impliqués.

Le reste des alertes appartenait au circuit Challenger, avec treize cas, un ATP 250, avec un cas, Coupe Davis, également avec un étui, et le circuit Futures, avec 19 incidents.

Comme l’explique l’ITIA dans son rapport trimestriel, lorsqu’une alerte de possible falsification est reçue, elle est soigneusement analysée pour voir ce qui s’est passé. L’agence souligne qu’une alerte de ce style ne suppose pas une solution éprouvée, mais que « des schémas inhabituels dans les paris » peuvent se produire pour diverses raisons. Ce serait le cas des cotes de paris mal placées, que les parieurs se trompent, de la fatigue, des blessures…

L’ITIA mènera une enquête complète et confidentielle de ces alertes pour déterminer dans quel cas il y a eu altération.