Alerte de réapprovisionnement PS5 et Xbox: Walmart aura des consoles ce soir – voici à quelle heure

Mise à jour de l’heure de réapprovisionnement de Walmart PS5 et Xbox Series X : Vous recevrez une alerte lorsque les consoles PlayStation 5 et Xbox seront en stock chez Walmart ce soir – si vous suivez notre Suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider sur Twitter et activer les notifications. Vous voudrez porter votre attention sur l’heure de réapprovisionnement prévue de Walmart à 21 h 00 HAE / 18 h 00 HAP, selon les responsables de Walmart qui ont parlé à TechRadar plus tôt dans la journée. Si cela ressemble à du déjà vu, vous avez raison. Il y avait également un réapprovisionnement Walmart PS5 et Xbox à 12 h 00 HAE, et ce stock de console – au PDSF – a duré une heure avant que les systèmes de jeux vidéo Sony et Microsoft ne soient épuisés. Nous avons confirmé que la prochaine heure de réapprovisionnement à 21 h HAE durera également une heure, et nous enverrons deux alertes de réapprovisionnement.

Voici comment obtenir une alerte et des conseils dès que le réapprovisionnement de Walmart PS5 et Xbox aura lieu ce soir :

Comment acheter des réassorts PS5 et Xbox

► A quand le prochain réassort ? Suivez notre tracker Twitter pour réapprovisionner la PS5 et la Xbox Matt Swider et activez les notifications pour des nouvelles de réapprovisionnement instantanées. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de stock PS5 et Xbox.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter – jamais. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 ou une Xbox pour seulement 550 $.

► Besoin d’aide? Branchez-vous sur notre Walmart PS5 et Xbox Series X réapprovisionnent la diffusion en direct vidéo pour obtenir un coaching en direct la prochaine fois afin que vous sachiez comment sécuriser la console de votre choix.

Walmart PS5 et Xbox Series X réapprovisionnent la diffusion en direct

Nous diffuserons en direct le réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox Series X chez Walmart pour vous aider à sécuriser la console de nouvelle génération de votre choix. Cela se passe à 21h00 HAE / 18h00 HAP.

⚠️⚠️Dernière vague de réapprovisionnement PS5 / Xbox, MAIS Walmart fera un autre réapprovisionnement d’une heure à 21h HE / 18h PTSi vous obtenez ce « Appuyez et maintenez » encore et encore, vous n’êtes pas seul. Mais beaucoup d’autres ont percé en réessayant.⚠️N’achetez jamais auprès d’utilisateurs de Twitter – ce sont TOUS des escroqueries⚠️ pic.twitter.com/NXrRI3FkhX12 août 2021

Que faire aujourd’hui avant le réassort : Cliquez sur cette capture d’écran de cet exemple d’alerte de réapprovisionnement Walmart PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées. C’est ce que vous verrez quand la PS5 sera en stock.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Heure de réapprovisionnement de Walmart PS5 et Xbox: ce soir

La PS5 et la Xbox Series X seront à nouveau en stock à 21 h HAE / 18 h HAP ce soirLes deux consoles étaient en stock plus tôt dans la journée, le 12 août à 12h00 EDT / 9h00 PDTLes réassorts sont en ligne uniquement et chacun durera une heure

L’heure officielle de réapprovisionnement de Walmart PS5 et Xbox Series X était à 12 h 00 HAE / 9 h 00 HAP, et le détaillant américain vendra les consoles au PDSF. Mais ce n’est pas tout.

Bonne nouvelle : il y aura un deuxième réapprovisionnement nocturne chez Walmart, avec un autre lot de consoles PS5 et Xbox en ligne à 21 h HAE / 18 h HAP, donc toute personne qui travaille pendant la plupart de ces événements de réapprovisionnement aura une chance de les acheter.

Il s’agit d’un temps de réapprovisionnement anormal sur PS5 et Xbox pour Walmart. Alors que le détaillant fait des réapprovisionnements un jeudi (mais pas tous les jeudis), c’est généralement à 15 heures HAE. De toute évidence, Walmart change les heures, en les divisant en sessions d’une heure pour donner à plus de gens la possibilité d’acheter la console s’ils ne peuvent pas accéder à un ordinateur ou à un téléphone à 15 heures HAE.

12 août 2021 à 12 h HAE + 21 h HAE (jeudi) – Disque PS5, PS5 numérique et Xbox Series XÉcart de 14 jours depuis le dernier réapprovisionnement de Walmart PlayStation 5 5 août 2021 à 15 h HAE (jeudi) – Disque PS5, PS5 Digital et Xbox Series X Écart de 14 jours23 juillet 2021 à 15 h HAE (jeudi) – Disque PS5 Écart de 30 jours17 juin 2021 à 15 h HAE (jeudi) – PS5 Digital Écart de 3 jours14 juin 2021 à 3 h HAE (lundi) – PS5 Digital (rare chute de lundi à 3 h) Écart de 25 jours20 mai 2021 à 15 h HAE (jeudi) Écart de 14 jours6 mai 2021 à 15h30 EDT (jeudi)21 jours d’intervalle15 avril 2021 à 15h00 EDT (jeudi)28 jours d’intervalle18 mars 2021 à 15h00 EDT (jeudi)14 jours d’intervalle4 mars 2021 à 15h00 EDT (jeudi)30- écart de jour4 février 2021 à 15 h HAE (jeudi)Écart de 14 jours21 janvier 2021 à 15 h HAE (jeudi)

Notre guide d’achat Walmart PS5 reste inchangé

Mettre à jour: Bien que les temps aient changé, notre guide Walmart reste le même. Voici ce qu’il faut faire pour obtenir la PS5 et la Xbox Series X dans votre panier.

Walmart est le détaillant le plus populaire aux États-Unis, donc les consoles se vendent rapidement lorsque la PS5 est en stock. C’est un cas dans lequel l’application mobile est le héros et le site Web est l’acolyte. Nous expliquerons comment et pourquoi vous devriez utiliser les deux lors d’un drop PS5 chez Walmart.

Accédez au lien Walmart que nous tweetons à partir de notre tracker – juste à l’heure de réapprovisionnement de 12 h HAE (et de nouveau à 21 h HAE au cas où vous ne parvenez pas à sécuriser une PS5 ou une Xbox pendant la première heure de réapprovisionnement). Ouvrez-le dans les deux Walmart l’application (sur votre téléphone) et un navigateur (de préférence un ordinateur). Utilisez le navigateur pour déterminer si la PS5 / Xbox est en stock chez Walmart (elle entrera et sera en rupture de stock par vagues (parfois l’ordinateur est meilleur que l’application , mais rarement).Utilisez l’application mobile pour appuyer sur le paiement. Cela vous donnera un message d’erreur s’il ne peut pas être ajouté à votre panier. Fermez cette boîte de dialogue et appuyez à nouveau (l’application est généralement meilleure puisque vous ne à rafraîchir).Conseil clé : Alignez le bouton « rejeter » de la boîte de dialogue « Désolé » avec le bouton « Ajouter au panier » en faisant défiler vers le bas. Cela vous permettra de sans cesse appuyez à la fois sur « rejeter » et « ajouter au panier » et vous fait gagner beaucoup de temps.Continuez à surveiller le site Web pour voir quand les heures de réapprovisionnement sont affichées (c’est là que le navigateur de l’ordinateur est utile). Cela se produit généralement par incréments de 10 minutes, mais même si Walmart réclame une autre heure de réapprovisionnement à 12h10, parfois ils ne s’y tiennent pas, alors n’arrêtez pas d’appuyer sur l’application.