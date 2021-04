Alerte de stock AMC: 3 catalyseurs dignes du pop-corn qui soulèvent le divertissement AMC aujourd’hui

le AMC (NYSE:AMC) le spectacle doit continuer, et on dirait que le théâtre est plein d’anticipation. Alors que l’improbable moonshot d’AMC se poursuit, un certain nombre d’histoires font grimper le stock d’AMC aujourd’hui.

Source: rblfmr / Shutterstock.com

Bien sûr, AMC reçoit un coup de pouce de Reddit. Les membres du subreddit r / AMCstock poussent le jeu partout où ils le peuvent. Le babillard électronique a augmenté de près de 30 000 abonnés au cours du mois dernier. La base d’utilisateurs croissante indique que la prise en charge du stock AMC est non seulement toujours présente, mais en augmentation. De plus, avec autant de personnes dans le train des actions Reddit, les discussions sur un autre rallye à court terme prennent de l’ampleur.

Tu ne me crois pas? Considérez simplement les articles dédiés sur Reddit chaque jour.

Les Oscars donnent un coup de pouce à AMC Stock

Les Oscars sont un autre candidat probable pour l’élan boursier AMC à la hausse aujourd’hui. La plus grande remise de prix de l’industrie cinématographique a eu lieu hier soir. Même avec un nombre de vues toujours bas, l’événement a quand même réussi à prendre le dessus sur les médias sociaux aujourd’hui. Avec de nombreux films primés qui attendent avec impatience de nouvelles sorties en salles, beaucoup parlent à nouveau de théâtres.

Une autre raison pour laquelle AMC est en mouvement aujourd’hui est à cause d’une campagne de promotion du théâtre, qui a vu un temps d’antenne important pendant les Oscars. Mené par Matthew McConaughey, la publicité #TheBigScreenIsBack, qui a été diffusée hier soir, est le premier de nombreux efforts pour amener les gens à s’asseoir au cinéma. Le spot télévisé, qui suscite beaucoup d’amour sur r / AMCstock depuis, remercie les employés des cinémas pour leurs efforts pour remettre les cinémas en service. Il reconnaît ceux qui ont été congédiés à la suite de la pandémie et rappelle aux téléspectateurs que la meilleure façon de regarder un film est de s’asseoir au théâtre.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une promotion directe d’AMC, vous pouvez parier à quel théâtre de nombreux investisseurs pensent lorsqu’ils pensent à l’industrie du cinéma.

Le stock AMC est en hausse de 12% aujourd’hui après un week-end chargé pour le cinéma.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.