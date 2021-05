Alerte de stock PCT: 14 points à retenir du rapport court qui a plongé PureCycle aujourd’hui

PureCycle (NASDAQ:PCT) est en train de prendre une raclée jeudi à la suite d’un bref rapport brutal reprochant le recyclage des plastiques.

Source: DidiPho / Shutterstock.com

Jetons un coup d’œil à ce rempot ci-dessous et expliquons pourquoi il martèle si fort le stock PCT aujourd’hui.

Pour commencer, le court rapport provient de Hindenburg Research. Dans le rapport, il affirme que PureCycle est un autre cas de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui a mal tourné. Cela souligne le manque de revenus de l’entreprise, mais des primes de plusieurs millions de dollars pour les dirigeants. De plus, Hindenburg Research a contacté d’anciens employés d’autres entreprises mises en bourse par la même équipe. Ces employés ont déclaré que les projections financières étaient des «conjectures folles» et que les entreprises avaient été rendues publiques aux premiers investisseurs et trompés. Cette idée est étayée par le fait que le président-directeur général de PureCycle a introduit six sociétés en bourse avant celle-ci. Aucun n’a réussi, deux ont fait faillite, trois radiations et une a été acquise après une baisse de 95%. Le court rapport souligne également que la société n’a que deux notes, toutes deux achetées. Le problème est que ces cotes proviennent de Roth Capital et Craig Hallum Capital. Ces deux banques d’investissement ont contribué à faire entrer la société en bourse et ont reçu 2 millions d’actions fondatrices pour moins d’un cent chacune. Étant donné que PureCycle est devenue publique via un SPAC et non une introduction en bourse, il n’y a pas de temps calme qui oblige ces banques d’investissement à ne pas évaluer les actions PCT. Il convient également de noter que PureCycle n’a publié aucune étude évaluée par des pairs détaillant ses progrès dans le domaine du recyclage des plastiques. C’est important, car d’autres entreprises du domaine le font généralement. À cela s’ajoutent les affirmations selon lesquelles le procédé sous pression inflammable de l’entreprise a été qualifié de «bombe» par l’expert de Hindenburg Research en la matière.

L’action PCT était en baisse de 30,8% jeudi matin.

PureCycle n’est pas le seul SPAC à faire la une des journaux ces derniers temps.

Plusieurs autres sont également d’actualité. Qui comprend Capital social Hedosophia Holdings Corp. (NYSE:IPOE), Stem Inc. (NYSE:TIGE), et Capital social Hedosophia Holdings VI (NYSE:IPOF). Les investisseurs peuvent en savoir plus à ce sujet aux liens ci-dessous.

Plus d’actualités SPAC

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/pct-stock-alert-14-takeaways-from-the-short-report-that-has-purecycle-plunging-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC