Alerte de stock VORB : Pourquoi Virgin Orbit explose-t-il aujourd’hui ?

À l’heure actuelle, les investisseurs dans Orbite vierge (NASDAQ :VORB) sont heureux que ce soit vendredi. L’action VORB a grimpé de plus de 25 % plus haut aujourd’hui, gagnant enfin de l’altitude après des jours de piqué à la suite de la fusion de la société d’acquisition à but spécial (SPAC) très médiatisée de la société la semaine dernière.

News que Virgin Orbit a sonné la cloche d’ouverture du Nasdaq l’échange a été attribué à la pop des actions VORB. C’est vrai, Sir Richard Branson est monté sur scène, a sonné une cloche et ce stock s’est envolé. Dans quel marché nous sommes en ce moment.

Bien sûr, il y a plus à l’histoire. Cependant, il est également clair que les actions d’exploration spatiale en général sont très volatiles. Suite à l’introduction en bourse SPAC de Virgin Orbit, cette action a chuté du prix de référence de l’introduction en bourse de 10 $ par action à 5,88 $ par action hier. C’est bon pour une perte de plus de 40 % en un peu plus d’une semaine. Aie.

Cependant, la hausse d’aujourd’hui a ramené l’action VORB à 8 $. Examinons donc quelques-uns des détails derrière ce qui motive ce mouvement aujourd’hui.

Le stock VORB monte en flèche sur une série de catalyseurs

Comme mentionné, le catalyseur de sonnerie est ce qui suscite l’attention des titres VORB aujourd’hui. La reconnaissance du nom et le fait que de plus en plus d’investisseurs particuliers regardent cette société sont une bonne chose pour le stock.

Cela dit, les investisseurs évaluent également un autre catalyseur pour les actions VORB. Des rapports ont circulé aujourd’hui suggérant que Richard Branson poursuit une autre inscription SPAC, cette fois à Amsterdam. Ce qui serait le premier accord SPAC européen de Virgin a apporté un éclairage supplémentaire sur l’entreprise. Pour les investisseurs dans Virgin Galactic ou Virgin Orbit, avoir une autre possibilité pour le conglomérat de lever des fonds semble être un avantage.

Virgin Orbit a pu lever environ 228 millions de dollars à la suite de la fusion SPAC de la semaine dernière. On estime que cet accord SPAC européen est à peu près de la même taille, mais il reste à voir combien d’investisseurs s’y tiennent jusqu’à la fusion.

Il ne fait aucun doute que le secteur du tourisme spatial est un secteur auquel les investisseurs souhaitent participer dès maintenant. Cela dit, il s’agit d’un domaine qui nécessite énormément de capitaux.

Le récent rebond de l’action VORB semble être haussier pour les efforts de la société à dominer le peloton dans cet espace. Reste à savoir si un autre accord SPAC est la solution dont l’entreprise a besoin ou non. Pourtant, les investisseurs du VORB semblent satisfaits de la performance d’aujourd’hui.

