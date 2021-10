Alerte de stock VYGVF: les Dallas Mavericks viennent de donner un gros coup de pouce à Voyager Digital

Il suffit parfois d’un grand nom pour soutenir son projet. Dans le monde de la cryptographie, cela a certainement été vrai. Prenez, par exemple, les commentaires d’Elon Musk autour de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ou Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). La montée en puissance rapide d’un projet cryptographique donné peut vraiment être influencée par ces influenceurs. Aujourd’hui, c’est Voyager numérique (OTCMKTS :VYGVF) et les actions VYGVF qui sont dans la ligne de mire des investisseurs.

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Cet échange cryptographique coté en bourse fait partie d’un groupe unique (certains diraient d’élite) d’entreprises dans lesquelles les individus peuvent investir. En tant que tel, Voyager Digital a été un investissement cryptographique que de nombreux investisseurs à un stade précoce ont recherché pour obtenir un effet de levier dans cet espace.

Aujourd’hui, VYGVF s’est apprécié de plus de 16% au moment de la rédaction. De tels mouvements ne sont pas hors de question pour Voyager Digital. Cependant, la trajectoire globale de ce stock ces derniers temps a été plutôt baissière. Par conséquent, les investisseurs peuvent être intrigués de savoir ce qui se cache derrière la décision d’aujourd’hui.

Plongeons-nous dans ce qui pousse Voyager Digital plus haut aujourd’hui.

Le stock VYGVF monte en flèche par Mark Cuban

Mark Cuban, célèbre pour son rôle dans Shark Tank et propriétaire des Dallas Mavericks, a fait une grande annonce aujourd’hui. Dallas Mavericks de M. Cuban a annoncé un partenariat exclusif et intégré avec Voyager Digital.

Cet accord prévoit que Voyager deviendra le premier courtier en crypto et partenaire international de l’équipe. En tant que tels, les investisseurs dans Voyager Digital semblaient avoir de quoi se réjouir.

L’intégration entre le monde de la cryptographie et les entreprises extérieures est quelque chose qui commence seulement à décoller. Le fait que Voyager ait pu conclure un accord aussi exclusif est haussier pour cet échange crypto. En effet, la course aux parts de marché dans cet espace naissant est lancée. Et les investisseurs semblent penser que Voyager a une réelle chance de gagner une part plus importante de ce gâteau en pleine croissance.

Il ne fait aucun doute que l’orientation technologique avant-gardiste de Mark Cuban est l’un des principaux moteurs de ce partenariat. Il a été un fervent partisan de l’espace crypto dans le passé. Cependant, cet accord cimente l’engagement de M. Cuban à voir l’espace crypto évoluer de manière positive.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.