Alerte de tempête solaire alors que des «pannes d’électricité majeures» menacent la vie sur Terre – les scientifiques sonnent l’alarme | Sciences | Des nouvelles

À l’aide des données des missions Cluster et Swarm de l’Agence spatiale européenne (ESA), les scientifiques ont pu établir un lien entre les écoulements en vrac étrangement nommés et les changements soudains du champ magnétique terrestre. Selon un article publié dans Geophysical Research Letters, les chercheurs ont étudié les écoulements massifs en salves, qui sont des salves rapides d’ions avec des vitesses typiques supérieures à 150 km/s. Ils ont découvert un lien entre les tempêtes solaires, les écoulements massifs en rafales dans la magnétosphère interne et les perturbations du champ magnétique au niveau du sol qui entraînent des « courants induits géomagnétiquement » sur et sous la surface de la Terre.

Le Soleil bombarde constamment la Terre avec des particules chargées destructrices dans le vent solaire.

Certaines conditions solaires, connues sous le nom de météo spatiale, ont tendance à provoquer le chaos avec la magnétosphère en entraînant des particules et des courants hautement énergétiques autour du système.

Pour cette raison, la météo spatiale est souvent responsable de la perturbation du matériel spatial, des réseaux de communication au sol et des systèmes d’alimentation.

Selon le document, ces tempêtes solaires peuvent avoir un impact négatif sur la surface et le sous-sol de la Terre, entraînant des pannes de courant, telles que la « panne majeure » que le Québec au Canada a subie en 1989.

Les particules chargées du vent solaire peuvent endommager les réseaux de communication et les systèmes de navigation tels que le GPS et les satellites, qui sont désormais tous des services vitaux de la vie humaine.

Des pannes majeures dues aux tempêtes solaires pourraient avoir des conséquences mortelles, car des satellites vitaux pourraient être fermés, laissant les services d’urgence dans le noir.

Alors que la technologie spatiale et les systèmes de communication progressent à un rythme rapide, les scientifiques doivent comprendre et surveiller la météo dans l’espace pour adopter des stratégies d’atténuation appropriées afin d’éviter les catastrophes.

La Terre est entourée d’un champ magnétique protecteur appelé magnétosphère, essentiel à l’habitabilité de notre planète.

Selon la NASA, la vie sur Terre s’est initialement développée et continue de se maintenir sous la protection de cet environnement magnétique.

Les données de Cluster nous ont permis d’examiner les écoulements massifs en rafales – des rafales de particules dans la queue magnétique – qui contribuent à la convection à grande échelle de matière vers la Terre pendant les périodes géomagnétiquement actives, et qui sont associés à des caractéristiques des aurores boréales connues sous le nom de banderoles aurorales.

«Les données de Swarm ont montré de grandes perturbations correspondantes plus proches de la Terre associées à la connexion de courants alignés sur le champ provenant des régions externes contenant les flux.

« Avec d’autres mesures prises à la surface de la Terre, nous avons pu confirmer que les perturbations intenses du champ magnétique près de la Terre sont liées à l’arrivée de flux massifs en rafales plus loin dans l’espace. »