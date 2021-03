Alerte d’impôt sur le revenu! Fonds de prévoyance des employés, règles de dépôt des SLD aux RTI – 10 changements importants à connaître avant le 1er avril

Image représentative / Pixabay

Le 31 mars est une date importante pour les contribuables en Inde, car un certain nombre de changements vont entrer en vigueur à partir du 1er avril. Si certains de ces changements sont conformes aux annonces faites par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans le budget de l’Union 2021, d’autres sont importants tâches que les contribuables doivent accomplir avant le début du nouvel exercice.

Voici un aperçu de 11 changements aussi importants

1. Date limite de dépôt du RTI pour l’exercice 2019-2020

Le 31 mars est la dernière date de production des déclarations de revenus pour l’exercice 2019-2020. Ce délai a déjà été prolongé plusieurs fois en raison de la pandémie de Covid-19. Ceux qui n’ont pas encore produit leur déclaration devront payer des frais de retard pour le faire avant le 31 mars.

2. Dernière date de révision du RTI pour l’exercice 2019-2020

Les contribuables sont autorisés à réviser leurs déclarations si elles ont déjà été soumises à des erreurs. La date limite pour la révision du RTI est la fin de l’année d’évaluation concernée, c’est-à-dire le 31 mars 2021.

3. Date limite de liaison PAN-Aadhaar

Le 31 mars est la dernière date pour lier votre PAN avec Aadhaar. Votre PAN deviendra invalide après le 31 mars s’il n’est pas lié à Aadhaar.

4. Programme Vivad se Vishwas: délai de paiement

Le 31 mars est la date limite de dépôt de la déclaration dans le cadre du programme Vivad Se Vishwas. La date de paiement de l’impôt sans intérêts supplémentaires dans le cadre du régime est le 30 avril 2021.

5. Dernière date pour réaliser un investissement fiscalement avantageux

En vertu des règles de l’impôt sur le revenu, certains investissements effectués au cours de l’exercice contribuent à des économies d’impôt. La dernière date à cet effet pour l’exercice 2020-21 est le 31 mars. Vous pouvez investir dans plusieurs instruments pour économiser de l’impôt.

6. Règle fiscale de la caisse de prévoyance

À partir du 1er avril, le gouvernement imposera les intérêts sur les contributions annuelles des employés à PF au-dessus de Rs 2,5 lakh.

7. Changement de règle TDS

Un TDS (impôt retenu à la source) ou un TCS (impôt perçu à la source) plus élevé sera facturé à ceux qui ne produisent pas de RTI. Cette disposition a été annoncée dans le budget 2021.

8. Nouvelle règle de RTI pour les personnes âgées de plus de 75 ans

Au cours du nouvel exercice, les personnes âgées de plus de 75 ans seront exemptées de la production de déclarations de revenus. Cette facilité ne sera accessible qu’aux personnes âgées qui n’ont pas d’autre revenu que les revenus de retraite et d’intérêts.

9. Formulaires RTI pré-déposés

Au cours du nouvel exercice, le service de l’impôt sur le revenu fournira des déclarations de revenus pré-remplies (RTI). On s’attend à ce que cela facilite l’observation pour le contribuable.

10. Modification des règles de SLD

Afin de soulager les employés, le budget 2021 proposait d’accorder une exonération fiscale au montant donné à un employé en remplacement des soins de longue durée. Cela sera sujet à des dépenses spécifiques.

