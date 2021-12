Alerte DKNG Stock : Pourquoi Jim Chanos vend DraftKings à découvert

Bien que les actions de paris sportifs aient été chaudes à l’entrée de 2021, certains des plus grands noms ont trébuché ces dernières semaines. L’une de ces sociétés est DraftRois (NASDAQ :DKNG). Dans cet esprit, l’investisseur légendaire Jim Chanos a révélé hier qu’il vendait à découvert l’action DKNG.

Que se passe-t-il avec DKNG Stock

Cela n’a pas été une bonne semaine pour DraftKings, qui a fermé plus de 9% pour la journée. Cette semaine, l’action DKNG s’est engagée dans une trajectoire descendante régulière, diminuant de plus de 22% au cours des cinq derniers jours et de plus de 40% pour le mois.

Au cours d’une récente discussion avec le rapport de mi-temps de CNBC, Chanos a appelé DraftKings sur son modèle commercial, arguant que sa valorisation était trop élevée. Son principal problème, cependant, semblait être les dépenses de marketing de l’entreprise par rapport à ses ventes. Comme il l’a noté :

« Si vous quadruplez les revenus et les bénéfices bruts de DraftKings… et que vous prenez leurs dépenses marketing, qui dépassent actuellement les 100 % des revenus, [if] vous le portez à 10 % des revenus, ce qui est leur objectif et vous maintenez les frais généraux au niveau actuel… DraftKings perdrait toujours 200 millions de dollars par trimestre ou 800 millions de dollars par an. »

Pourquoi est-ce important

Toute la couverture que DraftKings a reçue cette saison n’a pas été négative. Début octobre, Citi a évalué l’action DNKG comme un « achat » avec un objectif de cours de 66 $. Cela dit, les actions ont considérablement baissé depuis lors et se situent actuellement à 28 $ pièce, soit moins que l’objectif de prix le plus bas actuel de TipRank de 34 $.

Cependant, Chanos a fait ses preuves en matière de positions courtes réussies. Le fondateur de la société de gestion d’actifs Associés de Kynikos, il est l’un des vendeurs à découvert les plus connus de Wall Street, célèbre pour avoir vendu à découvert le géant de l’énergie Enron avant son effondrement emblématique.

Le contributeur d’InvestorPlace, Will Ashworth, a également récemment noté que l’action DKNG pourrait ne pas connaître une saison sans heurts, citant les pertes attendues par les analystes. Bien qu’il ait noté que les investisseurs pouvaient toujours « gagner gros » en pariant sur DraftKings, ce n’est peut-être pas avant la fin de 2022 ou même plus tard qu’ils verront ces gains.

Ce que cela veut dire

Le marché boursier se dirige vers une période chaotique en général, car la variante omicron continue de générer de l’incertitude. Si vous envisagez un jeu haussier, le secteur des paris sportifs ne semble certainement pas être le meilleur pari et DraftKings devrait vous rappeler pourquoi. Il baisse depuis des mois et Chanos a aidé à mettre en évidence pourquoi, un indicateur probable de ce à quoi nous pouvons nous attendre à court terme.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.