Alerte épinards E coli 2021 : vérifiez immédiatement votre réfrigérateur

Ce ne sont pas seulement différents types de viande ou de poisson qui font l’objet de rappels, car les autorités sanitaires découvrent des problèmes d’étiquetage ou une contamination potentielle par des bactéries dangereuses. Les légumes courent les mêmes risques, et nous voyons souvent des rappels et des avertissements de santé concernant de la salade, des oignons et d’autres légumes-feuilles. Une variété d’épinards vient de recevoir le même traitement des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ce n’est pas un rappel complet, mais l’agence enquête sur une épidémie d’E. coli associée à la consommation de bébés épinards biologiques de Josie. Mais si vous l’avez chez vous, vous devriez le jeter tout de suite.

L’alerte aux bébés épinards de Josie’s Organics

Le CDC a publié une alerte de sécurité alimentaire sur son site Web, avertissant les acheteurs de bébés épinards de Josie’s Organics que le produit pourrait être contaminé par E. Coli.

Ce bébé épinard est vendu dans les magasins à l’échelle nationale dans un récipient à clapet en plastique. Le lot qui pourrait être contaminé a une date de péremption du 23 octobre 2021. C’est une bonne nouvelle car cela signifie qu’il a déjà dépassé sa date de péremption, donc peu de gens l’auront encore. Alerte ou rappel de santé mis à part, vous feriez probablement mieux de ne pas consommer de nourriture au-delà de la date de péremption.

Mais si vous avez réussi à conserver les bébés épinards de Josie’s Organics d’une manière qui est toujours bonne à manger, vous devriez les jeter. Sinon, vous risquez de développer une infection à E. coli.

Le CDC dit que les responsables du Minnesota ont trouvé E. coli O157:H7 dans un reste d’un paquet d’épinards biologiques de Josie’s. L’échantillon provenait du domicile d’une personne malade. L’agence indique que cinq personnes ont déclaré avoir mangé des épinards au cours de la semaine précédant leur maladie. L’un d’eux a consommé des épinards de Josie’s Organics.

Au total, le CDC a enregistré 10 cas de maladie dans sept États. Deux patients ont dû être hospitalisés.

Ce n’est pas encore un rappel d’épinards

Le CDC note que l’enquête est toujours en cours pour déterminer si d’autres produits peuvent contenir E. coli. Mais l’agence n’a pas émis de rappel. Pourtant, le CDC conseille aux particuliers et aux entreprises de ne pas consommer et/ou servir des aliments contenant des bébés épinards biologiques de Josie.

Une infection à E. coli peut entraîner divers symptômes, notamment des crampes d’estomac, une diarrhée sanglante, des vomissements et une déshydratation. Ces symptômes d’infection apparaissent 3 à 4 jours après la consommation de la bactérie, et la maladie disparaît généralement d’elle-même après 5 à 7 jours.

Comme c’est souvent le cas pour les maladies d’origine alimentaire, des exceptions existent. Certaines personnes peuvent développer des complications graves qui nécessitent des soins médicaux et une hospitalisation. L’un d’eux est appelé syndrome hémolytique et urémique (SHU), une forme d’insuffisance rénale.

Ce que tu devrais faire

Le CDC conseille aux gens de jeter les bébés épinards biologiques de Josie ou de les rapporter au magasin où ils les ont achetés. Vous devriez laver les articles et les surfaces qui pourraient avoir touché les épinards. De même, les entreprises ne devraient pas vendre ou servir cette marque de bébés épinards. Ils doivent désinfecter les articles et les surfaces qui pourraient avoir été en contact avec le produit.

Les personnes qui ont mangé des épinards et soupçonnent une infection à E. coli doivent appeler leur médecin si elles présentent l’un des symptômes graves suivants :

Diarrhée et fièvre supérieure à 102 °F Diarrhée pendant plus de 3 jours qui ne s’améliore pas Diarrhée sanglante Tellement de vomissements que vous ne pouvez pas retenir les liquides Signes de déshydratation, tels que : mot pipi beaucoup ; bouche et gorge sèches; sensation de vertige en se levant

Assurez-vous également de suivre l’alerte de sécurité alimentaire du CDC pour obtenir des informations à jour sur l’épidémie d’E. coli liée à ces épinards.