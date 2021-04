Alerte fiscale! TDS à percevoir à un taux plus élevé pour les non-déclarants de RTI – Vérifiez les détails

La nouvelle règle oblige les payeurs à vérifier trois choses à chaque fois tout en déduisant TDS lors des paiements aux personnes désignées.

Pour ceux qui n’ont pas produit leur déclaration de revenus (RTI) mais dont le revenu est soumis à une déduction TDS, il y aura un prélèvement de TDS à un taux plus élevé. Et, dans le cas où l’on n’a pas le PAN, le taux de déduction fiscale sera encore plus élevé. Cette nouvelle règle TDS entrera en vigueur à partir de juillet 2021 conformément au budget annoncé par le ministre des Finances. Archit Gupta, fondateur et PDG, ClearTax explique la nouvelle règle TDS, sur qui elle aura un impact et qui en sont tous exclus.

Sur la nouvelle règle TDS

Le ministre des Finances, dans le budget 2021, a introduit une disposition spéciale de TDS dans la loi de l’impôt sur le revenu. Cette section a imposé un taux de TDS plus élevé aux particuliers qui n’ont pas produit de déclaration de revenus, mais leur revenu est passible d’une déduction TDS de plus de Rs. 50 000 au cours des deux dernières années précédentes. Le taux de TDS doit être le plus élevé des éléments suivants:

Deux fois aux taux spécifiés dans les dispositions pertinentes de la loi de l’impôt sur le revenu. Au taux de cinq pour cent.

Cette règle de TDS sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

Sur qui s’appliquera-t-il

La nouvelle disposition a été créée pour accroître l’observation de la déclaration de revenus par les particuliers dont le revenu est assujetti à la TDS. Il encouragera davantage de personnes à déposer des RTI et apportera de la transparence au gouvernement. La nouvelle disposition sera spécifiquement applicable aux personnes mentionnées ci-dessous:

La personne qui n’a pas produit de déclaration de revenus pendant deux exercices immédiatement avant l’exercice au cours duquel l’impôt doit être retenu, pour lequel le délai de production de la déclaration de revenus a expiré et

Au cours de chacune de ces deux années précédentes, le montant total de TDS déduit par le payeur est de Rs 50 000 ou plus.

La nouvelle disposition ne s’applique pas aux non-résidents qui n’ont pas d’établissement stable en Inde.

Sur quelles transactions s’appliquera-t-il

La nouvelle disposition s’applique à la nature des paiements tels que les intérêts, les contrats, les services professionnels, le loyer, etc.

Cependant, cette disposition ne sera pas applicable pour ces types de transactions où le montant total de la taxe doit être déduit. Par conséquent, la liste des transactions exclues est donnée ci-dessous:

Retrait prématuré du fonds de prévoyance des employés 1 crore

Et si PAN n’est pas fourni

En plus du non-dépôt des déclarations de revenus dans les délais prescrits, si la personne désignée ne fournit pas de PAN au payeur, le taux TDS sera alors supérieur aux taux mentionnés ci-dessus ou de 20%.

La nouvelle règle oblige les payeurs à vérifier ci-dessous trois choses à chaque fois tout en déduisant TDS lors des paiements aux personnes spécifiées:

Si la déduction fiscale des deux dernières années du bénéficiaire était supérieure à Rs. 50 000 Si la personne de qui TDS est déductible a produit sa déclaration de revenus pour les deux années précédentes Et pour les deux années précédentes, la date d’échéance pour produire la déclaration originale est expirée.

Lors d’un paiement particulier, si la date d’échéance pour produire le RTI de l’une des années n’a pas expiré, il n’est pas nécessaire de déduire l’impôt à des taux plus élevés sur ce paiement.

Prenons un exemple, XYZ Co. Ltd. effectue un paiement contractuel de Rs. 70 lakhs à M. B pour les deux années précédentes et sur lesquels l’impôt a été déduit à 1% (Rs.70000 chaque année) par XYZ Co Ltd.

Cependant, M. B n’a pas produit sa déclaration de revenus pour les années et la date d’échéance pour produire le RTI est expirée.

Par conséquent, lorsque le payeur constate ces faits au cours de la troisième année, l’impôt doit être déduit à la source aux taux plus élevés indiqués ci-dessus. En conséquence, le taux de TDS doit être de 5%, ce qui est supérieur à 2% (deux fois de 1%)

De plus, si la personne ne fournit pas de PAN au payeur, alors TDS sera déduit au taux de 20%, ce qui est supérieur à 5% ou 2%.

