Alerte GME Stock : que se passe-t-il avec GameStop aujourd’hui ?

Le monde du stock de mèmes est en effervescence aujourd’hui et pour une bonne raison. Tout au long de la pandémie, de nombreux investisseurs spéculaient sur l’avenir des salles de cinéma. Les sorties de films en streaming direct pourraient-elles donner lieu à un monde sans cinémas ?

Source : Northfoto / Shutterstock.com

Cette semaine a apporté des nouvelles passionnantes sur ce front, cependant, comme Divertissement AMC (NYSE :AMC) a apprécié la sortie record de Spider-Man: No Way Home. En conséquence, les médias sociaux ont été en effervescence en tant que favoris AMC et autres mèmes GameStop (NYSE :GME) ont explosé. Bien qu’il existe d’autres facteurs poussant les actions GME à la hausse, c’est probablement le plus excitant pour les investisseurs en actions meme.

Que se passe-t-il avec GME Stock

Malgré un léger recul au cours de la première heure de cotation ce matin, l’action GME est en hausse depuis. Les actions ont fini la journée en hausse de 7,6 %.

Les choses vont encore mieux aujourd’hui pour AMC qui clôture en hausse de 19%. Il n’y a pas de mystère quant au pourquoi. Comme l’a rapporté Shrey Dua, rédacteur en chef adjoint de l’actualité financière d’InvestorPlace, Spider-Man: No Way Home a capturé le plus grand public de la soirée d’ouverture de décembre de l’histoire de la société, en particulier 1,1 million de téléspectateurs.

?? – Ryan Cohen (@ryancohen) 17 décembre 2021

En outre, d’autres facteurs contribuent à l’élan actuel de GME stop. Les médias sociaux se sont réjouis aujourd’hui alors que Ryan Cohen, le fondateur de la populaire entreprise de fournitures pour animaux de compagnie moelleux (NYSE :CHWY) et président de GameStop, est revenu sur Twitter. Bien que son tweet ne contienne qu’un seul emoji, c’est tout ce qu’il a fallu pour que la plate-forme commence à bourdonner autour du message de l’icône.

Pourquoi est-ce important

Il n’est pas difficile de reconnaître cela comme le rallye boursier mème classique qu’il est. Ce n’est pas non plus inattendu.

De plus, AMC a choisi le bon moment pour incorporer des jetons non fongibles, en coordination avec la sortie du film à un moment où les yeux de la nation seraient sur ses écrans et le cours de son action augmenterait.

C’était une bonne nouvelle pour les deux sociétés. Il est bien connu que lorsque l’un des stocks de mèmes populaires augmente, d’autres augmentent avec lui.

Il convient également de noter que les actions GME ont récemment reçu une couverture plus positive lorsqu’une émission de CNBC a mis en évidence les perspectives de marché positives pour les actions courtes et les actions mème que les investisseurs peuvent s’attendre à voir à mesure que les marchés se dirigent vers 2022. En tant que favori commun de la compression courte, ce type de la couverture a tendance à aider GameStop tout en suscitant la traction sur des forums tels que r/WallStreetBets.

Ce que cela veut dire

Cela a été un mois difficile pour de nombreuses entreprises, mais les choses s’améliorent pour ces stocks de mèmes populaires alors que 2021 tire à sa fin. L’essentiel ? Les clients d’AMC suggèrent que Spider-Man: No Way Home vaut la peine d’être regardé, et les actions GME et AMC le sont certainement.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.