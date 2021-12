Alerte GNFT Stock: 15 choses à savoir sur la biotechnologie Penny Stock Genfit alors que les actions deviennent des gangbusters

Genfit (NASDAQ :GNFT) l’action monte en flèche vendredi après que la société a signé un accord de licence exclusif avec Ipsen (OTCMKTS :IPSEY).

Plongeons-nous dans cette actualité récente ci-dessous et apprenons-en un peu plus sur Genfit pendant que nous y sommes !

Il s’agit d’un traitement expérimental du cholangiocarcinome de Génoscience Pharma. Les droits incluent les États-Unis, le Canada et l’Europe. Genfit est une société biopharmaceutique en phase avancée qui se concentre sur le développement de traitements pour les maladies chroniques sévères du foie. La société a été fondée en 1999 et opère depuis son siège social dans le Nord, en France. L’action GNFT connaît des échanges intenses avec les nouvelles d’aujourd’hui. Cela a quelque 19 millions d’actions en mouvement au moment d’écrire ces lignes. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société n’est plus proche que d’environ 7 000 actions.

L’action GNFT est en hausse de 46,8% vendredi matin et n’a baissé que d’environ 2% depuis le début de l’année.

