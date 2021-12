Alerte jaune à Delhi : votre guide des nouvelles bordures Covid-19 dans la capitale nationale

Tous les agents de grade I des bureaux du gouvernement de Delhi assisteront au travail, tandis que les entreprises privées ne seront autorisées à appeler que 50% des membres du personnel entre 9 heures et 17 heures.

Le gouvernement de Delhi a annoncé de nouvelles bordures, quelques heures après que le ministre en chef Arvind Kejriwal a déclenché une alerte jaune dans la ville mardi. Les restrictions ont été mises en œuvre dans le cadre du plan d’action de réponse graduée Covid (GRAP) de Delhi. Le gouvernement de Delhi avait notifié le GRAP au mois d’août. Le système met en œuvre différentes restrictions si les cas de Covid-19, le taux de positivité ou les hospitalisations dépassent certains seuils. Une alerte jaune est émise lorsque le taux de positivité reste supérieur à 0,5% pendant deux jours consécutifs, que le nombre de cas dépasse 1 500 en une semaine ou que le taux d’occupation moyen des lits d’oxygène dans les hôpitaux reste de 500 pendant une semaine. Le taux de positivité de Delhi dimanche était de 0,55% et de 0,68% lundi.

Jetons un coup d’œil aux nouvelles restrictions qui ont été annoncées par le gouvernement de l’État pour être informé de la nécessité du moment.

TRANSPORT

Le métro et les bus de Delhi fonctionneront à 50% de leur capacité. La Delhi Metro Rail Corporation a annoncé qu’aucun passager debout ne serait autorisé. Il réglementera également l’entrée dans les gares en limitant le nombre de portes pour assurer la conformité. Sur les 712 portes, seules 444 seront maintenues ouvertes.

DES BUREAUX

Tous les agents de grade I des bureaux du gouvernement de Delhi assisteront au travail, tandis que les entreprises privées ne seront autorisées à appeler que 50% des membres du personnel entre 9 heures et 17 heures. Cependant, les services essentiels, y compris les hôpitaux, les banques, les médias, les compagnies d’assurance et les fournisseurs de services de télécommunications seront exemptés de la règle des 50 %.

CENTRES COMMERCIAUX

Selon le plan du gouvernement de Delhi, les magasins des marchés et des centres commerciaux vendant des produits non essentiels suivront une formule impaire-pair et resteront ouverts entre 10 heures et 20 heures. Cependant, les marchés autonomes ou les magasins dans les colonies résidentielles ne suivront pas la règle impair-pair. Le gouvernement permettra également qu’un marché hebdomadaire par zone municipale reste ouvert à la moitié de la capacité des vendeurs, tandis que les magasins vendant des articles essentiels resteront ouverts tous les jours. Arvind Kejriwal a annoncé que le gouvernement fermerait les marchés si les gens continuaient à se rassembler à ces endroits sans suivre un comportement approprié à Covid.

BARS & RESTAURANTS

Les restaurants peuvent fonctionner, mais seulement à 50 % de leur capacité de 8 h 00 à 22 h 00, tandis que les bars fonctionneront de 12 h 00 à 22 h 00 à 50 % de leur capacité. Tous les établissements d’enseignement, salles de banquet, théâtres, spas, auditoriums, gymnases et parcs de divertissement seront fermés.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Les centres de yoga et les gymnases seront fermés pendant cette période. Les salons, salons et salons de coiffure seront autorisés à fonctionner. Cependant, les spas et les cliniques de bien-être seront fermés. Il y aura également une interdiction totale des rassemblements sociaux/religieux/de divertissement/politiques. Les complexes sportifs et stades (hors événements nationaux/internationaux), les parcs d’attractions seront fermés. Les parcs publics resteront ouverts, mais les rassemblements ou les pique-niques ne seront pas autorisés. Les mariages seront autorisés avec un maximum de 20 personnes présentes uniquement à la maison ou dans les tribunaux. Les funérailles devront également respecter la limite de 20 personnes.

Les restrictions font suite au plus grand pic d’infections sur une seule journée depuis juin lundi, Delhi enregistrant 331 nouveaux cas de Covid-19. En deux semaines, la part de Delhi dans les cas d’Omicron est passée de 2 à 3 % à 25-30 %. Kejriwal a déclaré que la capitale nationale était 10 fois plus préparée que la dernière fois. Cependant, il ne voulait pas que quiconque tombe malade et a appelé les citoyens à porter des masques et à être responsables.

