Alerte jaune émise à Delhi ! Voici comment fonctionne le plan d’action à code couleur de Delhi

Restrictions liées au Covid-19 : Comme prévu, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a émis mardi des restrictions dans le cadre de l’alerte jaune au covid-19 à Delhi. Les restrictions qui relèvent du plan d’action de réponse graduée (GRAP) de Covid signifieraient la fermeture de tous les établissements d’enseignement, des limitations des mariages et des funérailles à 20 personnes, une réduction du taux d’occupation des sièges dans le métro de Delhi à 30 % et des bus à 50 %. entre autres mesures qui seront mises en œuvre pour freiner la propagation. La décision est intervenue à la suite d’une réunion de haut niveau entre Delhi CM Arvind Kejriwal et le haut gouvernement qui devait examiner la situation de covid qui prévaut dans la ville.

L’alerte jaune est émise lorsque la ville constate un taux de positivité de plus de 0,5% pour une journée consécutive ou déclare que les cas positifs dépassent 1 500 en une semaine. Cela se produit également lorsque l’occupation des lits à oxygène dans les hôpitaux reste de 500 pendant une semaine, voire moins.

Le taux de positivité de Delhi s’élevait à 0,55% dimanche et à 0,68% lundi.

Les cas se multiplient depuis quelques jours à Delhi. Il n’y a pas lieu de paniquer ou de s’inquiéter car nous voyons principalement des cas bénins et asymptomatiques. Nous n’avons même pas besoin d’hospitalisation dans ces cas, a déclaré Kejriwal. Les patients covid dans les hôpitaux n’ont pas besoin d’oxygène ou de soins intensifs, mais nous ne voulons pas que les gens tombent malades ou contractent cette infection. Nous avons notifié le GRAP pour faire face à l’augmentation des cas de covid et il a mis au point une approche scientifique pour garantir une mise en œuvre simple, a ajouté Kejriwal.

Tout ce que vous devez savoir sur le plan d’action à code couleur et son fonctionnement

Conformément au plan, les restrictions seront basées sur trois paramètres : taux de positivité, cas actifs cumulatifs et lits d’oxygène dans les hôpitaux. Les restrictions relèveront des alertes jaune, orange, orange et rouge. Le jaune serait le niveau de restriction le plus bas tandis que le rouge serait le plus élevé. Sous le rouge, toute la ville sera sous verrouillage complet. Quant à l’alerte Orange, la plupart des activités économiques et des rassemblements/activités sociales et des transports en commun seront à l’arrêt.

Alerte jaune : L’alerte jaune entrera en vigueur si le taux de positivité reste supérieur à 0,5% pendant deux jours consécutifs, ou si le nombre cumulé de nouveaux cas touche 1 500 ou si l’occupation moyenne des lits d’oxygène dans les hôpitaux reste de 500 pendant une semaine.

Restrictions :

Avec l’entrée en vigueur de l’alerte jaune, les magasins des bornes et des centres commerciaux traitant des biens et services non essentiels commenceront selon une formule impaire-pair entre 10h et 20h. Un marché hebdomadaire sera toutefois autorisé selon la zone municipale afin de maintenir la capacité des vendeurs relativement faible. Les restaurants et les points de vente commenceront à fonctionner à 50% de leur capacité entre 8h00 et 22h00, les bars fonctionneront également à 50% de leur capacité entre 12h00 et 22h00.

Activités entièrement autorisées sous alerte jaune : les jardins, les parcs publics, les activités de construction et les établissements industriels, le commerce électronique, les salons de coiffure, les salons, les salons de beauté fonctionneront à pleine capacité.

Alerte orange : Avec l’alerte Amber, la ville entre dans la prochaine phase de restrictions si le taux de positivité des tests reste supérieur à 1% pendant deux jours consécutifs, ou si la ville est témoin de 3 500 nouveaux cas en une semaine, ou si l’occupation moyenne des lits d’oxygène reste supérieure à 700 au cours d’une semaine.

Restrictions : Outre les restrictions répertoriées sous alerte jaune, les restaurants et les bars fermeront. La livraison à domicile et les plats à emporter seront toutefois autorisés.

Les marchés seront ouverts de 10h à 18h. Les parcs publics, les jardins, les salons de coiffure, les salons et les salons de beauté resteront fermés. Le métro sera autorisé à 33 % de sa capacité, tandis que les bus fonctionneront à un plafond de 50 %. Au moins 20 personnes seront autorisées à assister aux mariages et aux rassemblements liés aux funérailles. Le couvre-feu du week-end entrera également en vigueur, restreignant les déplacements du public de 22 heures vendredi à 5 heures du matin lundi.

Entièrement autorisé dans le cadre de l’alerte orange : les activités telles que les constructions et la fabrication seront autorisées dans le cadre de cette alerte. Les services de commerce électronique continueront également à fonctionner.

Alerte orange : Des restrictions plus strictes seront mises en place à mesure que l’alerte orange se déclenchera. L’alerte orange intervient lorsque la ville enregistre 9 000 cas sur une semaine ou que l’occupation moyenne des lits d’hôpitaux à oxygène reste de 1 000 pendant sept jours consécutifs.

Restrictions :



Sous alerte Amber, le métro de Delhi, les centres commerciaux et les marchés fermeront, seuls les produits essentiels tels que les épiceries, les stands de lait, les pharmacies fonctionneront. L’alerte orange arrêtera également les activités de construction. Seuls les sites proposant des logements aux ouvriers seront autorisés à fonctionner. Les services de commerce électronique seront autorisés pour les articles essentiels tels que les médicaments ou les équipements de santé. Les bureaux du gouvernement de Delhi seront ouverts mais les bureaux privés, à l’exception de ceux des catégories exemptées, resteront fermés. Les couvre-feux nocturnes seront toujours en place. Lors des mariages et des rassemblements liés aux funérailles, le nombre d’invités autorisé sera de 15.

Alerte rouge: Si le taux de positivité des tests dépasse 5 % pendant deux jours consécutifs, ou si la ville enregistre 16 000 nouveaux cas en une semaine, une alerte rouge se déclenchera. Cela se produira également si l’occupation moyenne des lits d’oxygène dans les hôpitaux reste de 3 000 ou plus sur un la semaine.

Restrictions :



Le confinement total sera mis en place en cas d’alerte orange elle-même. Il y aura cependant des restrictions supplémentaires qui concerneront les mouvements publics de personnes et de véhicules, car un couvre-feu total sera annoncé. Le nombre d’invités aux mariages et aux rassemblements liés aux funérailles continuera d’être plafonné à 15. Un couvre-feu total sera mis en place pour les déplacements de personnes.

