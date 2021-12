Alerte jaune pour l’Espanyol à Mestalla

23/12/2021 à 00:36 CET

Roger Payro

Vicente Moreno ne sait pas encore ce que c’est que de perdre un footballeur en raison de l’accumulation de cartons jusqu’à présent cette saison, mais à Mestalla l’alerte jaune est activée. Trois acteurs importants du onze type du technicien qu’ils soient Leandro Cabrera, Aleix Vidal et Keidi Bare Ils arriveront au match contre Valence avec quatre cartons à leur actif et, s’ils voient le cinquième, ils débuteraient en 2022 sanctionnés.

À Balaídos, cette situation a déjà été atteinte, bien que le seul mis en garde par l’équipe ait été Dídac Vilà. Contre le Celta, le milieu de terrain albanais n’a joué aucune minute en raison de son malaise mais On s’attend à ce que face au duel du 31 décembre, ce soit le jeu.

Le prochain match de championnat de l’Espanyol est contre Elche le 10 janvier, donc si quelqu’un arrive avec cinq cartons jaunes, il ne serait pas exclu qu’il participe au match de coupe à El Toralín contre Ponferradina le 4. Pedrosa et scar Gil, ce qui n’est pas exclu pour Mestalla, ils sont les prochains sur la liste avec trois jaunes.

Moreno a vu comment Sergi Gómez, Raúl de Tomás et Fran Mérida ont été expulsés avec un rouge direct. Cependant, celle de RDT était due à un croisement de câbles avec Yeray et celle de Mérida depuis le banc dans un tangana à Vallecas. Seul Sergi’s, et dans la remise contre Majorque, est le seul qui a à voir avec le match. Parlez bien ces données de l’Espanyol.