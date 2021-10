Alerte KAVL Stock : Les nouvelles envoient les marques Kaival en hausse de 25% aujourd’hui

Depuis l’ouverture des marchés aujourd’hui, un nom usuel fait des vagues parmi les actions cotées en cents. Marques Kaival (NASDAQ :KAVL) est une société basée en Floride construite autour de l’acquisition et du développement de marques de vape. Ce matin, les actions de KAVL ont augmenté de manière incroyable, le cours des actions ayant plus que doublé. Bien que le stock ait un peu baissé depuis, ces types de gains sont dignes de mention. Ces gains sont dus à une annonce récente de la Food and Drug Administration (FDA) américaine qui devrait ravir les investisseurs.

Source : Shutterstock

Qu’est-il arrivé avec KAVL Stock

Ce matin, l’action KAVL a grimpé de 90 % dans les échanges avant commercialisation, après que la société a annoncé que la FDA avait émis une suspension administrative d’une ordonnance de refus de commercialisation concernant un produit de la marque Kaival, Bidi Vapor.

Alors que KAVL a diminué depuis son pic tôt le matin, il est toujours en hausse de plus de 20% pour la journée. Pour un penny stock relativement peu connu, c’est un chiffre assez impressionnant.

Ce que cela veut dire

Quiconque a prêté attention la semaine dernière, cependant, a vu que KAVL n’a pas besoin de l’attention des médias pour prendre de l’ampleur. Le 19 octobre, les actions ont augmenté de manière constante après que l’action ait attiré l’attention des commerçants de détail, augmentant de plus de 21% dans les échanges avant bourse. Il semble que les communautés de médias sociaux se soient beaucoup intéressées aux actions KAVL, ce qui a conduit à la pompe de la semaine dernière.

La société est encore nouvelle, n’ayant été lancée qu’en 2019. En fait, elle n’a été négociée que sur le Nasdaq depuis juillet 2021. Bien que le stock puisse être lent à décoller, c’est exactement le type qui pourrait recueillir l’état du stock meme. Non seulement il se négocie actuellement à des niveaux très bas, mais la société s’occupe également d’appareils de vapotage, un domaine très populaire dans lequel la demande augmente alors que les jeunes consommateurs recherchent des alternatives aux cigarettes.

Pourquoi est-ce important

A ce jour, Kaival a toujours l’avantage d’opérer dans un domaine que de nombreux consommateurs connaissent mal. En d’autres termes, les chercheurs sont toujours en train de déterminer quels effets sur la santé, le cas échéant, sont associés au vapotage. Bien qu’il existe un potentiel de retour de flamme sur la route, des entreprises comme Kaival ont une réelle opportunité en ce moment.

Alors, où en sont les choses actuellement ? Essentiellement, l’ordonnance de refus de commercialisation émise à l’origine signifie que le produit Bidi n’a pas satisfait aux normes réglementaires. Du fait du MDO, la marque ne serait pas en mesure de commercialiser ses produits. Cependant, la suspension signifie que Bidi peut poursuivre ses activités pendant que les régulateurs examinent de plus amples informations. Espérons que pour les actionnaires, Kaival utilise ce temps à bon escient.

Les investisseurs ont beaucoup à apprendre sur cette société peu connue, mais en attendant, l’action KAVL vaut la peine d’être regardée. Une volatilité supplémentaire pourrait être à venir.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer