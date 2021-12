Alerte LCID Stock : Que se passe-t-il avec Lucid Motors aujourd’hui ?

Les investisseurs restent très intéressés par les noms de véhicules électriques (VE) alors que l’adoption s’accélère à l’échelle mondiale. Cependant, de nombreux noms de véhicules électriques ont récemment été battus. Actions de Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) ont baissé de plus de 20 % au cours du mois dernier, même après l’ajout de la société au Nasdaq-100 indice. L’ajout offrira une liquidité et une légitimité accrues au jeune concurrent EV. De plus, les fonds passifs et actifs qui suivent l’indice achèteront des actions du LCID, ce qui pourrait se traduire par une prime de prix.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec le stock LCID ?

Hier, Rivien (NASDAQ :RIVN) a publié un bénéfice pour le troisième trimestre après la clôture du marché. Aujourd’hui, les actions de RIVN ont diminué jusqu’à 14% en raison de l’annonce par la société d’un objectif de production réduit pour 2021 affecté par des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Rivian a également partagé une perte nette de 1,23 milliard de dollars. Les fans du stock LCID peuvent craindre que les problèmes de chaîne d’approvisionnement de Rivian puissent également signaler des problèmes pour Lucid. Les actions de LCID ont baissé de 9 % aujourd’hui avant de remonter rapidement à une perte de moins de 2 %.

Les objectifs de prix actuels de Wall Street pour les actions LCID peuvent déjà refléter la menace de problèmes de chaîne d’approvisionnement et la valorisation élevée de Lucid. Sur trois entreprises couvrant les actions LCID, l’objectif de prix moyen est de 44,33 $, ce qui représente une hausse de seulement 11%.

Cependant, deux de ces objectifs de cours ont été fixés début septembre, lorsque l’action LCID se négociait dans la fourchette de 18 $ à 20 $. Et le troisième, de l’analyste de Bank of America John Murphy, a récemment doublé. Murphy avait précédemment plaisanté en disant que Lucid était « l’un des plus légitimes parmi l’univers des constructeurs de véhicules électriques en démarrage et également une menace concurrentielle relative pour l’univers des constructeurs automobiles en place ». Il a même qualifié la société de véhicules électriques de « Tesla/Ferrari des nouveaux constructeurs automobiles de véhicules électriques ». Depuis lors, Murphy a doublé son objectif de prix de 30 $ à 60 $.

L’essentiel sur Lucid

Lucid est une entreprise qui tire la majeure partie de son évaluation des flux de trésorerie futurs estimés actualisés. La société a déclaré un chiffre d’affaires dérisoire de 232 000 $ au troisième trimestre, soutenu par une capitalisation boursière massive de 65 milliards de dollars. La Réserve fédérale a récemment fait sa prédiction qu’il y aurait trois hausses de taux en 2022. En conséquence, ces hausses de taux pourraient avoir un effet négatif sur l’action LCID.

Les investisseurs dans Lucid doivent surveiller les changements potentiels de production pour 2022 et toute autre mise à jour sur les réservations et les réservations. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement de Rivian n’ont certainement pas aidé.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.