Alerte météo au Royaume-Uni : inondation hivernale infernale alors que les conducteurs ont dit que l’eau pourrait submerger les moteurs de voiture | Météo | Nouvelles

Les experts ont averti que le Royaume-Uni était confronté à une probabilité plus élevée d’un hiver plus humide au cours des trois mois de novembre à janvier. Ces conditions humides devraient se poursuivre jusqu’en janvier et au-delà. Avec le risque potentiel d’inondation, l’Agence pour l’environnement a exhorté les gens à vérifier leur risque d’inondation en ligne.

L’Agence a également demandé aux gens de s’inscrire pour recevoir des avertissements d’inondation et, s’ils courent un risque, de savoir quoi faire si des inondations frappent leur maison.

Cet avertissement intervient alors que de nouvelles conclusions de l’agence ont révélé que les trois cinquièmes (61 %) des ménages dans les zones à risque d’inondation ne pensaient pas que leur propriété pourrait être affectée.

Alors que 70 pour cent des ménages dans les zones à risque avaient pris des mesures pour se préparer aux inondations de leur maison. Seulement 30 pour cent n’avaient rien fait.

Cela signifie qu’environ 1,5 million de foyers à travers l’Angleterre à risque d’inondation ne sont pas préparés.

Will Lang, chef des contingences civiles au Met Office, a déclaré que la variabilité était la caractéristique déterminante des eaux britanniques.

Mais il a averti que l’examen des grands facteurs mondiaux qui ont un impact sur la météo au Royaume-Uni montrait des indications que la saison hivernale pourrait voir une plus grande prévalence de systèmes venant de l’Atlantique.

Il a déclaré: « Les périodes de froid et les impacts tels que la neige restent possibles, et ces impacts de froid sont plus probables pendant la première moitié de la période, jusqu’à Noël.

« Il y a une probabilité globale plus élevée que la normale de conditions humides, et cela implique également qu’il y a une probabilité plus élevée d’impacts des précipitations et même des vents, surtout plus tard dans la période, janvier et au-delà. »

Mais Caroline Douglass, directrice exécutive des inondations à l’Agence pour l’environnement, a averti : « Il est maintenant temps pour nous tous d’être vigilants, pas complaisants, face aux inondations.

Elle a déclaré que le programme d’investissement précédent de l’EA protégeait 314 000 propriétés des inondations, que les défenses avaient aidé à protéger près de 200 000 propriétés lors des inondations depuis 2019 et que l’organisation investissait des millions dans la construction de nouveaux projets et les réparations pour assurer la sécurité des communautés.

Mme Douglass a poursuivi: « Nous ne pouvons pas empêcher toutes les inondations – le changement climatique ne fait qu’augmenter ce risque – et les chiffres d’aujourd’hui montrent que si certaines personnes sont préparées, beaucoup ne le sont pas.

« Il est d’une importance vitale pour le public d’aller en ligne et de vérifier s’il est en danger, de s’inscrire aux avertissements de l’Agence pour l’environnement et de savoir quoi faire en cas d’inondation. »

L’AA a également exhorté les conducteurs à prévoir suffisamment de temps pour les trajets en cas de fortes pluies, car les routes pourraient devenir impraticables.

Tony Rich, de l’AA, a ajouté : « Les conducteurs doivent faire très attention aux endroits où les routes plongent, par exemple sous les ponts, car ces zones sont plus susceptibles d’être inondées.

« Les eaux de crue peuvent être d’une profondeur trompeuse, et il n’en faut pas beaucoup pour que l’eau soit aspirée dans votre moteur.

« Cela peut également masquer d’autres dangers sur la route, tels que des plaques d’égout déplacées, donc en cas de doute, faites demi-tour et trouvez un autre itinéraire. »

Son avertissement intervient alors que seulement 30 cm d’eau courante suffisent pour faire flotter une voiture.