Alerte météo au Royaume-Uni : la bombe météo Arwen va déchaîner 30 JOURS de neige au cours d’un mois de tempêtes | Météo | Nouvelles

La tempête Arwen est la première de nombreuses tempêtes à frapper le Royaume-Uni cet hiver (Image: graphiques WX)

Le Royaume-Uni est en alerte à grande échelle pour un voile blanc précoce alors que la tempête Arwen déchaîne l’enfer polaire à l’échelle nationale ce week-end. Les températures du sol chuteront à -10 °C, car des vents ahurissants dans certaines parties la rapprochent de -20 °C.

Les prévisionnistes du gouvernement ont émis un rare avertissement de vent rouge alors que des rafales de force ouragan, des vagues colossales et une « onde de mer » gigantesque menacent un grand danger pour la vie.

La Grande-Bretagne est dans la ligne de mire d’un barrage de tempêtes similaires jusqu’en 2021 et jusqu’au Nouvel An, préviennent les prévisionnistes.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré : « Jusqu’à présent, l’automne a été trop tranquille, et il est rare de s’en sortir trop longtemps.

« La tempête Arwen est la première de ce que nous pensons être de nombreuses tempêtes à frapper le Royaume-Uni pendant la période de Noël et le Nouvel An.

« En raison des températures légèrement plus chaudes de la mer du Nord, cette tempête pourrait s’intensifier rapidement, peut-être plus de 24 millibars en 24 heures et être qualifiée de bombe météorologique.

« Ne vous y trompez pas, il s’agit d’une tempête très dangereuse et présentera un réel danger pour la vie, surtout en début de week-end. »

Le refroidissement éolien rendra les températures plus proches de -20C (Image: graphiques WX)

Alors que les avertissements de tempête s’accumulent, les prévisions de neige ne révèlent presque aucun relâchement pendant au moins les 30 prochains jours.

Les cartes météorologiques révèlent un mur de neige de l’Arctique qui s’abat sur la Grande-Bretagne ce week-end avec un risque de 40 à 100% de nouvelles épidémies à l’approche de Noël.

Si de fortes chutes de neige se heurtent à des orages, des pans du pays seront dans la ligne de mire des éruptions explosives d’orage.

L’avertissement terrifiant survient alors que certains prévisionnistes préviennent qu’une faible activité solaire déclenchera l’hiver le plus froid et le plus enneigé depuis une décennie.

Le mur de neige approche ce week-end (Image: graphiques WX)

D’autres accusent un modèle de refroidissement de La Nina qui se développe dans l’océan Pacifique avec une plus grande vigueur que prévu initialement.

La Nina, le rebond d’El Nino, est un réchauffement des eaux océaniques qui peut affecter les conditions météorologiques dans le monde.

Au Royaume-Uni, il a été associé à des hivers plus froids que la moyenne et à un risque accru de tempêtes dans l’hémisphère nord.

Alors que le phénomène s’accélère, les experts à long terme au Royaume-Uni mettent en garde contre des semaines de misère hivernale.

Les changements de températures dans la stratosphère au-dessus de l’Arctique pourraient ajouter à la misère, comme ils l’ont fait lors de la Bête de l’Est de 2018.

James Madden, prévisionniste pour Exacta Weather, a déclaré : « Le mois de décembre s’annonce maintenant comme un mois froid.

«À partir du milieu du mois et jusqu’au dernier tiers de décembre, des mouvements stratosphériques soudains pourraient être observés, apportant un vent de nord-est ou d’est encore plus froid qui pourrait persister pendant plusieurs semaines.

« La neige le jour de Noël est plus probable dans le nord du pays, mais les choses peuvent changer rapidement et nous ne pouvons exclure la neige festive nulle part. »

La tempête Arwen, qui devrait traverser la Grande-Bretagne ce week-end, serait l’une des pires depuis des années.

Le Met Office a mis en garde contre les débris volants, les dommages causés aux maisons et aux bâtiments, les coupures de courant et les pannes de téléphone portable.

Le météorologue expert du Met Office, Daniel Rudman, a déclaré: «La tempête Arwen est associée à un système dépressionnaire profond qui aura un impact plus important sur le nord-est à partir de vendredi, mais apportera également des impacts plus larges au Royaume-Uni avec des vents violents, de la pluie et de la neige probables, en particulier plus haut. sol.

« Les impacts les plus importants seront les vents violents que la plupart du Royaume-Uni connaîtra samedi, avec des rafales de plus de 80 mph possibles dans les zones côtières exposées.

« Couplée à des vents violents, la tempête Arwen apportera un potentiel de pluie, de grésil et de neige.

« La neige est très probablement sur les hauteurs dans le nord, mais il y a une possibilité d’impacts de niveau inférieur vers certaines zones du sud. »

Recevez les dernières prévisions météo sur trois jours où vous habitez. Découvrez-le en ajoutant votre code postal ou visitez InYourArea

M. Dale a averti que la forte dépression entraînant la tempête Arwen pourrait provoquer une énorme houle d’eau de mer s’écrasant sur les défenses côtières.

Il a déclaré : « Il s’agit d’une dépression très profonde et elle tire la mer vers les côtes, entraînant une onde de mer.

« Il y aura de la neige associée à la tempête, et à partir de dimanche, lorsque le pire sera passé, nous nous attendons à ce que les choses deviennent froides et glaciales.

«Cela pourrait certainement être l’une des pires tempêtes que nous ayons vues depuis plusieurs années.

« Nous entrons dans une période de retour sur investissement pour les conditions très douces et tranquilles dont nous avons bénéficié jusqu’à présent cette année. »

Décembre pourrait être le plus froid jamais enregistré (Image: FP/.)

Les prévisions glaciales ont incité les bookmakers à réduire une fois de plus les chances de chute des records d’hiver.

Coral offre 4/5 le mois de décembre le plus froid de tous les temps tandis que Ladbrokes est maintenant 2/1 pour entrer dans le livre des records.

Le porte-parole de Coral, Harry Aitkenhead, a déclaré: «Nous avons pu profiter de températures anormalement élevées en novembre, mais à la fin du mois, le soleil aussi.

« Ce mois de décembre a de fortes chances d’entrer dans le livre des records comme le plus froid que nous ayons jamais eu. »

Alex Apati de Ladbrokes a ajouté: « Un Noël blanc aura un coût glacial si les dernières chances sont bonnes, le mois prochain semblant de plus en plus susceptible de battre des records sur le front météorologique pour toutes les mauvaises raisons. »