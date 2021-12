Alerte météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne se prépare à une tempête féroce après la neige du jour de Noël | Météo | Des nouvelles

Des graphiques et des cartes montrent que la France subit une tempête le lendemain de Noël, avec un risque de s’installer au Royaume-Uni le lendemain de Noël. Les experts ont également déclaré qu’il y avait une chance que le temps se déplace vers la Grande-Bretagne, et ont suggéré que le reste de l’année serait susceptible de présenter de mauvaises conditions.

Tony Zartman, météorologue d’Accuweather, a déclaré à Express.co.uk qu’il y avait une chance que la tempête française se produise en Grande-Bretagne.

Il a déclaré: «Une tempête passera vers le sud à travers la France le lendemain de Noël.

« Cela peut apporter de la pluie aussi loin au nord que la côte sud de l’Angleterre.

« Mais, une grande partie du reste de l’Angleterre et du Pays de Galles devrait être sèche à ce stade. »

M. Zartman a ajouté que le reste de l’année 2021 verra des conditions partagées entre le nord et le sud de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Pour une grande partie de la semaine prochaine jusqu’au Nouvel An, il semble que le Royaume-Uni restera divisé avec de l’air froid au nord et un air plus doux au sud.

« Une série de tempêtes apportera parfois un temps instable avec en grande partie de la pluie dans le sud et le meilleur potentiel de neige dans le nord. »

Terry Scholey, prévisionniste de Netweather.tv, a ajouté que ce sera « un Noël instable » en raison d’un mélange de pressions nord et sud.

Écrivant pour Netweather.tv, M. Scholey a déclaré : « Il fera doux dans le sud mais plus froid dans le nord où certaines parties, principalement sur les collines, verront un Noël blanc.

«Nous avons déjà vu de la neige sur certaines parties de l’Écosse pendant la nuit, mais cela, associé à des pluies éparses sur les parties centrales, s’estompera.

« Plus au nord, il y aura un peu de soleil hivernal, et ce sera principalement sec, à part quelques averses légères, qui seront hivernales sur les collines vers les côtes exposées au nord et à l’est.

« Le sud de l’Écosse sera principalement nuageux, mais avec quelques intervalles plus clairs. Ici aussi, la plupart des pluies légères et inégales pourraient tomber sous forme de neige sur les hautes terres du sud, apportant peut-être un saupoudrage sur les sommets les plus élevés plus tard. »

Cela survient après que les prévisionnistes ont annoncé que de la neige et des vents forts frapperaient le Royaume-Uni le lendemain de Noël, après un Noël principalement sans gel.

Netweather.tv a déclaré: « Le risque de neige cette année sera principalement limité aux terres plus élevées du nord de l’Angleterre, du nord du Pays de Galles et de l’Écosse, car les fronts météorologiques balayent à nouveau de l’air plus froid qui continuera à s’alimenter du nord pendant la journée .

« Côté température, ce sera une journée assez contrastée. certaines parties du sud de l’Angleterre verront des sommets à deux chiffres, tandis que certaines parties du nord de l’Écosse ne dépasseront pas le point de congélation.

« Pour la plupart, il fera 4 à 7 degrés Celsius, mais il fera froid dans le vent assez fort d’est à sud-est. »

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre.

« La neige et les vents forts affecteront probablement certaines altitudes plus élevées, entraînant des perturbations possibles, principalement pour les déplacements », indique l’avertissement.

Les coupures de courant pourraient toucher certaines zones et constituer un danger sur les routes, ont ajouté les prévisionnistes.

Deux avertissements sont en place de 0h15 à midi, de Perth à Glasgow et des frontières écossaises jusqu’à Leeds.