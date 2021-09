Alerte météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne sera trempée d’averses orageuses avec UN POUCE de pluie | Météo | Nouvelles

Le Met Office indique qu’un changement de position “du courant-jet” marquera le début d’une période de temps automnal après que les températures ont atteint des sommets de 25 ° C (77 ° F) ce week-end. Les températures à travers le pays seront douces et modérées, se situant en moyenne entre 16 et 19 °C (61-66 °F) le lundi 27 septembre, car la basse pression domine le système météorologique britannique.

Nicola Maxey, porte-parole du Met Office, a également déclaré qu’un front froid apporterait “des pluies potentiellement abondantes”.

Les dernières cartes de précipitations du service de prévision révèlent que de grandes parties de l’Angleterre deviennent rouges et jaunes alors que la pluie frappe le Royaume-Uni.

Le Met Office a émis un avertissement jaune pour la pluie dans certaines parties du nord de l’Écosse, les prévisionnistes avertissant que ce sera un début terne et humide pour lundi avec un ciel nuageux.

Mme Maxey a ajouté: “La grêle et le tonnerre constituent également un risque pour le nord et l’ouest, donc lundi annonce un véritable changement par rapport au temps automnal.”

Les derniers graphiques de précipitations de WXCharts révèlent également qu’à 23 heures demain, jusqu’à 31 mm (1,2 pouce) de pluie tomberont dans le Lake District avec le Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre qui seront touchés par entre 17 et 24 mm de pluie (0,66-0,94 pouces)

Pendant ce temps, jusqu’à 32 mm de pluie (1,25 pouce) tomberont dans certaines parties du nord de l’Écosse, la plupart des régions voyant 15 mm (0,59 pouce) d’ici la fin de la journée.

L’est de l’Angleterre devrait rester plus sec avec seulement des périodes plus légères comprises entre 1 et 4 mm (0,03-0,15 pouces).

Le prévisionniste de Netweather Nick Finnis a déclaré que la majorité de la pluie devrait disparaître d’ici 12 heures demain.

Il a ajouté: “Une bande de fortes pluies et de vents violents se dissipant rapidement vers l’est dans les régions centrales et orientales de la Grande-Bretagne lundi matin, entraînant un trajet difficile ici, la pluie se dissolvant dans la mer du Nord à l’heure du déjeuner.

“Des périodes ensoleillées mais des conditions venteuses, plus fraîches et plus fraîches venant de l’ouest pour la plupart des régions, des averses fortes et orageuses éparses affectant également les régions de l’ouest, plus sèches à l’est l’après-midi.”

Pendant ce temps, le mardi 28 septembre sera un début en grande partie sec, mais des nuages ​​s’accumuleront de l’ouest et des averses se propageront vers l’est à travers le pays; certains peuvent être lourds.

Le mercredi 29 septembre s’annonce comme une journée plus sèche et plus lumineuse avec des éclaircies, mais il y aura également des quantités variables de couverture nuageuse autour.

Mardi, les températures seront d’environ 17C (62,6F) à Londres, 13C (55,4F) à Édimbourg et 15C (59F) à Cardiff.

Le mercure mercredi sera similaire avec 15C à Londres, 12C (53,6F) à Édimbourg et 14C (57,2F) à Cardiff.

Dans un coup après les températures chaudes de ce week-end, M. Finnis a ajouté au début de la semaine prochaine : moyenne.”