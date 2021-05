Alerte météo au Royaume-Uni: le graphique montre que la majeure partie du Royaume-Uni a été déclenchée par des orages ce week-end | Météo | Nouvelles

Les prévisionnistes ont averti que la semaine prochaine devrait être caractérisée par des températures fraîches, de longues périodes de pluie et des orages. Les dernières cartes météorologiques montrent que les prévisions de dimanche et de lundi sont particulièrement tumultueuses, avec des averses torrentielles et des orages qui devraient frapper de vastes étendues de Grande-Bretagne.

Les cartes météorologiques du Met Desk montrent que des conditions instables sont définies pour caractériser dimanche et lundi, avec des orages et des éclairs prévus tout au long de la journée.

Le premier graphique, valable le dimanche 16 mai, montre qu’une grande partie du Royaume-Uni est sur le point de voir un coup de foudre tout au long de la journée.

Certaines parties du sud et du nord-est de l’Angleterre peuvent s’attendre à des orages, comme indiqué par les zones orange sur la carte.

Une partie seulement des Midlands, de l’East Anglia et de certaines parties de l’Écosse est susceptible d’éviter les conditions orageuses.

Dimanche, les conditions orageuses persistent dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec des prévisions de foudre dans tout le pays.

Des orages sont également prévus dans certaines parties des Midlands.

Le Met Desk, une société de prévisions météorologiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a déclaré que la météo deviendrait “assez active pendant le week-end” et au début de la semaine prochaine.

Partageant les cartes météo, ils ont écrit sur Twitter: “La météo deviendra assez active ce week-end et dans la semaine prochaine!

Le Met Office prévient également que de fortes averses pourraient persister pendant la nuit et jusqu’à dimanche, se poursuivant même au début de la semaine prochaine.

Ils ont déclaré: “De fortes averses et des orages dans le sud du Royaume-Uni s’atténuent, mais certaines averses persistent toute la nuit et se généralisent à nouveau dans le sud-ouest plus tard.

“Plus nuageux plus au nord avec quelques pluies ou averses, mais aussi des périodes claires dans le centre de l’Écosse.”

Les prévisions de dimanche se poursuivent: «Nuageux dans l’extrême nord avec quelques bruines, sinon une autre journée de soleil et d’averses, ces fortes par endroits avec un risque de grêle et de tonnerre, en particulier dans les zones centrales.

“Averses lundi et mardi; risque de grêle et de tonnerre dans un premier temps. Nuageux dans le nord avec pluie mardi.”

Le prévisionniste senior de Netweather, Nick Finnish, a également prévu une semaine de temps instable.

Il a déclaré: “Si vous espérez un temps sec et chaud, vous serez peut-être déçu d’apprendre qu’il n’y a aucun signe d’un tel temps pour les 6-7 prochains jours au moins.

“Il semble rester frais et pluvieux, avec parfois de plus longues périodes de pluie – en particulier dans le sud.”