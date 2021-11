Le Met Office a averti les navetteurs du matin d’être prêts à affronter un brouillard dense ce matin du nord-est du Hampshire à travers les East Midlands, qui devrait durer jusqu’à environ 11 heures ce matin. Il est conseillé aux navetteurs du matin de vérifier les feux de brouillard avant et arrière de la voiture, de ne pas utiliser les feux de route lorsqu’ils conduisent dans un brouillard dense et de laisser un espace généreux entre la voiture devant, selon les conseils du Met Office.

S’adressant exclusivement à Express.co.uk, un porte-parole du Met Office a averti que le brouillard plus épais réduirait la visibilité à environ 100 mètres par endroits, créant des « conditions de conduite difficiles ».

« Les collines du nord de l’Angleterre, du Pays de Galles et du sud-ouest de l’Angleterre sont susceptibles de voir des plaques de brouillard se diriger vers mardi matin, mais ce sont les zones basses du centre et du sud de l’Angleterre, en particulier sur une ligne allant du Hampshire vers le nord-est en passant par les Midlands de l’est et jusqu’au Lavage susceptible de voir un brouillard plus épais, réduisant la visibilité à environ 100 mètres par endroits », a-t-il déclaré.

« Cela pourrait prendre jusqu’à environ 10h ou 11h ce matin pour dégager, ce qui donne des conditions de conduite difficiles. »

Alors que le brouillard peut se dissiper dans certaines régions, d’autres régions du Royaume-Uni devraient s’attendre à des « plaques de brouillard localement denses », a révélé le Met Office.

Les experts ont prédit que le Royaume-Uni connaîtra une baisse spectaculaire des températures à partir de la semaine prochaine, avec des zones descendant jusqu’à -11 ° C.

Entre le 17 et le 26 novembre, les Britanniques devraient s’attendre à un risque élevé de gel et de brouillard dans le nord et à un faible risque d’averses hivernales.

Tyler Ros d’AccuWeather a déclaré au Mirror: «La menace de neige entre le 17 et le 22 novembre semble être à peu près normale pour la période de l’année, c’est-à-dire que toute accumulation de neige est susceptible de se produire dans les hautes altitudes du nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

«Nous devons assister à une vague de froid qui semble se déplacer en Europe de l’Est au début de la semaine prochaine.

« Si cela saigne vers l’ouest en direction du Royaume-Uni (avec le noyau du froid restant en Europe de l’Est), alors les températures seront proches à légèrement inférieures à la normale pendant cette période. »