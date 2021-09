Alerte météo au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à l’impact de l’ouragan Larry alors que la pluie durera SEMAINES | Météo | Nouvelles

in

Les restes de l’ouragan Larry devraient pousser une formation météorologique à haute pression au nord du Royaume-Uni et permettre à un front de basse pression basé dans l’Atlantique de se déplacer derrière elle. Selon les prévisions mensuelles de la BBC Weather, “cela devrait être plus instable et souvent humide pour les prochaines semaines”. Les prévisions météorologiques de la BBC pour la deuxième quinzaine de septembre indiquent que le pays connaîtra “des températures qui seront variables mais souvent supérieures à la moyenne, en particulier dans les régions du sud”.

Selon le Met Office, les prévisions à court terme pour le Royaume-Uni pour les prochaines 24 heures verront “un temps plus nuageux dans l’extrême nord-est de l’Écosse avec des épidémies de pluie qui se dégagent”.

Le Met Office a ajouté: “Le temps sera également plus nuageux dans le sud-ouest, la pluie s’étendant vers le nord-est pour affecter les régions de l’ouest tout au long de l’après-midi.”

La météorologue Alyssa Smithmyer s’adressant à Express.co.uk a déclaré: “À court terme, le temps à travers le Royaume-Uni pour ce week-end sera pluvieux et largement nuageux.

“Samedi, la majorité des averses se produiront dans les régions du nord.

Les températures élevées aujourd’hui seront légèrement supérieures à la normale pour cette période en septembre, allant de 16 à 22 degrés Celsius dans le sud du Royaume-Uni.

Les températures varieront de 10 à 17 °C dans les régions du nord.

À long terme, Mme Smithmyer d’AccuWeather a déclaré que les températures à travers le Royaume-Uni seront toujours légèrement supérieures à la moyenne à l’approche de la mi-septembre.

Pour la mi-septembre, la meilleure chance pour des périodes plus chaudes de se produire sera dans les régions du sud.

Cependant, AccuWeather a déclaré que “d’ici la première semaine d’octobre, les températures devraient se rapprocher de la normale”.

Mais, le temps “peut encore rester quelques degrés au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année”.

Selon AccuWeather, vers le milieu jusqu’à la fin octobre, les caractéristiques météorologiques provenant de l’Atlantique apporteront “des épisodes pluvieux et venteux”.