Alerte météo au Royaume-Uni : prévision d’une bombe à neige menaçante dans une tempête brutale de 90 mph après un gel de -11C | Météo | Nouvelles

Un autre système à basse pression gigantesque traversera le Royaume-Uni à partir de lundi (Image: WXCharts.com et www.netweather.tv)

Quelques jours après l’assaut meurtrier de Storm Arwen, un autre système à basse pression gigantesque traversera le Royaume-Uni à partir de lundi. Brutal Barra suivra un week-end arctique de vents violents, de températures à moins deux chiffres et de neige supplémentaire.

La tempête, qui menace des pluies torrentielles, de la neige et des rafales allant jusqu’à 90 mph alors qu’elle traverse l’Atlantique, n’a pas encore été intitulée par le Met Office.

Cependant, des prévisionnistes indépendants préviennent qu’il semble assez sauvage pour mériter le deuxième nom de la saison – Storm Barra.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré : « Cette dépression se forme et s’approfondit très rapidement.

« Il semble que les régions du sud-ouest du pays seront les plus touchées et ici, nous pourrions voir des rafales allant jusqu’à 70 mph.

« Cela pourrait être assez gros pour justifier un autre nom de tempête après la tempête Arwen la semaine dernière, et c’est quelque chose sur lequel nous garderons un œil.

« Le principal problème avec cette tempête sera le vent, bien qu’il y ait un risque de pluie et d’averses qui pourraient devenir hivernales. »

Les températures atteindront -11 (Image : WXCharts.com)

Des pans de Grande-Bretagne se préparent à la neige du week-end, selon les modèles météorologiques qui révèlent des températures au sol plongeant jusqu’à moins 11 ° C dans certaines parties.

L’explosion hivernale se heurtera à la tempête imminente mêlant un cocktail menaçant de neige, de coups de vent glacial et d’averses torrentielles.

Si la pression centrale de la tempête s’intensifie de 24 millibars en 24 heures, elle gagnera le titre de « bombe météorologique » qui coïncide avec la neige pourrait provoquer une éruption d’averses hivernales.

James Madden d’Exacta Weather a déclaré: «Lundi verra des bandes de pluie se transformer en neige sur de vastes étendues du pays avant l’arrivée de la tempête de mardi.

« Mardi verra une vaste zone de basse pression s’approfondir rapidement vers le nord à travers le pays depuis le sud, et avec cela se produira initialement de fortes pluies avec des vents forts, qui se transformeront à nouveau en neige alors qu’elle se fraye un chemin à partir de du bas vers le haut du pays et se heurte à des conditions plus fraîches.

« Avec la tempête coïncidant avec la neige, nous avons pu voir un effet de « bombe à neige » où de fortes chutes de neige éclatent soudainement dans des conditions orageuses. »

Les modèles météorologiques révèlent que le système accélère à 150 km/h (90 mph) à l’approche du Royaume-Uni, bien que des rafales de 70 mph soient prévues à l’atterrissage.

La dépression balaiera le sud de la Grande-Bretagne, puis la France jusqu’à mardi, entraînant un panache d’air polaire dans son sillage.

M. Dale a déclaré: « Nous nous attendons à ce qu’il fasse plus froid après mardi, car cette tempête entraînera l’air maritime polaire.

«Il y a un potentiel pour plus d’averses hivernales au cours de la semaine.

« En regardant de plus près, les températures chuteront au cours des deux prochains jours avec un week-end froid sur les cartes à travers le pays. »

Risque de neige à partir de lundi (Image : www.netweather.tv)

Le Met Office «surveille» la tempête au fur et à mesure qu’elle se développe tout au long du week-end et «n’exclut pas» de la nommer.

Le porte-parole Grahame Madge a déclaré : « Nous ne pouvons pas exclure un nom, mais nous ne pouvons pas en exclure un non plus.

« Alors que l’Irlande semble susceptible d’être la plus touchée à partir de lundi, ce système affectera le Royaume-Uni et c’est la caractéristique la plus importante que nous observons certainement pour les cinq prochains jours.

« Si la tempête se poursuit au sud du Royaume-Uni, il y aura un risque associé de neige, et nous prévoyons d’avoir un effet entre lundi et le milieu de la semaine.

« Les principales caractéristiques pour le moment semblent être le vent et la pluie, et nos météorologues surveillent cela. »

Des rafales de 90 mph approchent (Image: EXCharts.com)

La Grande-Bretagne pourrait n’être qu’à 10 jours du premier gel hivernal majeur de l’année, qui pourrait durer jusqu’à la fin de l’année.

M. Madden a déclaré : « Le mois de décembre commencera à devenir très froid dès le début et ces conditions froides se poursuivront tout au long du mois.

«Il y a des événements de neige notables qui semblent possibles juste après la deuxième semaine du mois, et ceux-ci pourraient être des averses hivernales généralisées et abondantes.

« Le jour de Noël s’annonce plutôt sec et froid en ce moment, mais les choses peuvent changer et nous ne pouvons toujours pas exclure un Noël blanc.

« Tout au long du mois, des gelées généralisées et des températures de -10 °C ou moins seront possibles à mesure que les vents du nord et du nord-est se développeront. »

Storm Barra prendrait le deuxième nom de la saison dans une liste compilée par le Met Office et le Met Éireann.

