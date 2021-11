Alerte météo : avertissement de pluie abondante émis à Chennai et dans ces districts du Tamil Nadu dans les prochains jours – Consultez les prévisions de l’IMD

Chennai et plusieurs parties du Tamil Nadu ont été frappées par de fortes pluies au cours de la semaine dernière. (Fichier/PTI)

Tamil Nadu havertissement de forte pluie : Une zone de basse pression probable sur le sud-ouest de la baie du Bengale au cours des prochaines 24 heures pourrait apporter de fortes précipitations dans plusieurs parties du Tamil Nadu, a déclaré le Département météorologique indien (IMD).

Le département météorologique régional de Chennai a prévu des précipitations fortes à très fortes dans les districts de Ramanathapuram, Thoothukudi, Tirunelveli, Kanyakumari et du delta du Tamil Nadu. Chennai et ses voisins Chengalpattu, Kancheepuram et Tiruvallur connaîtront également des précipitations au cours des prochains jours.

Une circulation cyclonique persiste sur la partie centrale du sud de la baie du Bengale, s’étendant jusqu’à 5,8 km au-dessus du niveau moyen de la mer, a indiqué l’IMD dans son bulletin.

Une zone dépressionnaire est susceptible de se développer sur le sud-ouest du golfe du Bengale au cours des prochaines 24 heures sous l’influence de la circulation cyclonique. Le système météorologique est susceptible de se déplacer vers l’ouest-nord-ouest vers la côte sud du Tamil Nadu et le Sri Lanka, a indiqué l’IMD dans le bulletin.

Chennai et plusieurs parties du Tamil Nadu ont été frappées par de fortes pluies au cours de la semaine dernière.

24 novembre : L’agence météorologique a prédit un orage avec de fortes précipitations dans des endroits isolés. Des orages avec des précipitations modérées sont prévus à de nombreux endroits sur le reste du sud du Tamil Nadu. Des orages avec des précipitations légères à modérées sont probables dans des endroits isolés sur le reste du nord du Tamil Nadu, Puducherry et Karaikal. De fortes pluies sont également prévues pour de nombreux endroits sur Tirunelveli, Kanyakumari, Ramanathapuram, Thoothukudi et les districts du delta.

25 novembre : Des orages sont prévus avec des pluies abondantes à très fortes dans des endroits isolés des districts de Chengalpattu, Ranipet, Kancheepuram et Tiruvallur. Des orages accompagnés de fortes pluies sont prévus dans des endroits isolés des districts de Chennai, Thoothukudi, Tirunelveli, Ramanathapuram et Kanyakumari. Les côtes du Tamil Nadu, de Puducherry et de Karaikal sont susceptibles de connaître des orages avec des précipitations modérées. Des endroits isolés à l’intérieur de l’État sont susceptibles de connaître des orages avec des précipitations légères à modérées.

26 et 27 novembre : Le département du Met a prévu des orages avec des précipitations abondantes à très abondantes dans des parties isolées des districts de Chennai, Tiruvallur, Kancheepuram et Chengalpattu. Des parties isolées de Tiruvannamalai, Vellore, Ranipet, Villupuram, Tirupattur, Pudukottai, Ramanathapuram et les districts du delta et de Karaikal sont susceptibles de connaître des orages accompagnés de fortes pluies. Le reste du Tamil Nadu et de Puducherry devraient connaître des orages avec des pluies modérées.

La ville de Chennai et ses districts voisins connaîtront probablement des précipitations légères à modérées au cours des prochaines 24 à 48 heures.

Pour les prochaines 24 heures : L’état du ciel devrait être partiellement nuageux. Des pluies légères sont probables dans certaines régions. La température maximale et minimale est prévue autour de 32°C et 25°C, respectivement.

Pour les prochaines 48 heures : Les conditions de ciel partiellement nuageux sont susceptibles de rester. Certaines régions devraient connaître des précipitations légères à modérées. Les températures maximale et minimale sont respectivement d’environ 32 °C et 25 °C.

