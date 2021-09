Alerte météo du Met Office : des précipitations «très abondantes» pour le Royaume-Uni et Londres | Météo | Nouvelles

in

Le Met Office a mis en garde contre des perturbations importantes demain, car de fortes pluies devraient frapper certaines parties de l’Angleterre. Le prévisionniste a émis un avertissement commençant tôt demain matin et durant toute la journée.

L’avertissement se lit comme suit: “Une zone de pluie devrait se déplacer vers le nord-est dans une grande partie de l’Angleterre mardi, avec du tonnerre à quelques endroits.

“15-25 mm de pluie sont probablement assez répandus avec jusqu’à 40 mm à quelques endroits, entraînant des inondations et des perturbations.

“Cependant, il y a une petite chance que cette pluie soit particulièrement intense à quelques endroits avec 50-70 mm possible, et des perturbations plus importantes là où cela se produit.

“La pluie se dissipera lentement vers le nord-est pendant la journée, et durera peut-être jusqu’à la nuit dans certaines parties du Lincolnshire et du Yorkshire.”

Plusieurs parties de l’Angleterre seront frappées par des averses, y compris une grande partie de Londres.

Presque tous les Midlands sont engloutis par l’avertissement météo jaune, Birmingham, Nottingham et Peterborough étant tous sous alerte.

La pluie se propagera également dans certaines parties du nord-est, avec Hull, Harrogate, Leeds, Bradford et Darlington qui devraient tous être touchés.