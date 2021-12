Alerte MP Stock : Ce qu’il faut savoir sur le dernier accord EV qui stimule les matériaux MP aujourd’hui

Plus tôt cette semaine, de grandes nouvelles en provenance de Chine ont envoyé des ondes de choc dans le secteur des terres rares alors que le pays a annoncé qu’il consoliderait plusieurs opérations minières afin de former une grande entreprise d’État axée sur l’extraction de terres rares. Ce matin a apporté un nouveau développement passionnant, comme Matériaux MP (NYSE :député), un nom de premier plan dans l’exploitation minière des terres rares aux États-Unis, s’associera avec un autre leader de l’industrie pour aider à répondre à un besoin croissant de la chaîne d’approvisionnement. L’action MP a bien réagi à cette nouvelle, poursuivant une semaine de croissance globalement solide.

Que se passe-t-il avec MP Stock ?

Hier, il a été annoncé que MP Materials s’associerait avec General Motors (NYSE :DG) pour fournir des alliages de terres rares et des aimants au constructeur automobile, tous achetés et fabriqués aux États-Unis. Tous ces matériaux seront utilisés pour alimenter la plate-forme Ultium de GM, une initiative qui sera la pierre angulaire de l’expansion du géant de l’automobile dans les véhicules électriques ) production. De plus, MP construira une nouvelle installation minière à Fort Worth, au Texas. Cette nouvelle est venue sous la forme d’une annonce, mais elle fournit deux raisons à la hausse des chaussettes MP.

Ce matin a commencé avec une augmentation des MP, et bien qu’elle ait un peu baissé, elle est actuellement en hausse de 3,32 %. Même avec les récentes nouvelles en provenance de Chine, le titre est toujours en hausse de plus de 13% pour la semaine. Malgré quelques turbulences fin novembre, MP est toujours en hausse de plus de 20% sur le mois. Les nouvelles ont également été bonnes pour l’action GM, qui est en hausse de près de 3% aujourd’hui au moment de la rédaction de cet article.

Pourquoi est-ce important

General Motors a exploré le secteur des véhicules électriques au cours de la dernière année. Il a récemment fait la une des journaux après avoir acquis une participation de 25% dans le producteur de bateaux électriques Motomarine pure. L’entreprise concentre clairement ses efforts pour s’imposer comme un acteur clé de la course aux véhicules électriques, en particulier comme son rival Gué (NYSE :F) manœuvres pour avancer.

Ce partenariat s’avérera probablement important pour les deux sociétés, mais particulièrement pour GM. Un élément clé de la plate-forme Ultium de l’entreprise est l’« architecture de batterie flexible » qui la sous-tend. Cependant, comme nous le savons tous, la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement pose des complications aux entreprises produisant des batteries pour véhicules électriques et leurs composants. Les stocks de véhicules électriques sont en plein essor, mais la seule chose qui menace de faire dérailler leur progression est l’incapacité d’obtenir les pièces dont ils ont besoin.

Comme le PDG du député James Litinsky l’a récemment déclaré à Jim Kramer de CNBC, ce partenariat pourrait constituer une pierre angulaire de la construction et du renforcement de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis. .

Ce que cela veut dire

MP a suscité la colère ces dernières années pour l’externalisation des matériaux qu’elle extrait aux États-Unis en Chine, en particulier à une entreprise chinoise Ressources de Shenghe, qui détient une participation partielle dans la société. Pour que l’entreprise concentre ses efforts sur l’aide aux entreprises nationales à construire les voitures du futur sur le sol américain, c’est probablement exactement ce dont l’entreprise a besoin pour aider à renforcer à la fois son image et le cours de ses actions.

La production de l’usine commencera probablement en 2023. Selon le communiqué publié par la société, la nouvelle installation extraira l’alliage et les aimants NdFeB, qui auront le potentiel d’alimenter « environ 500 000 moteurs EV par an ». Si cela s’avère être le cas, ce sera en effet une bonne nouvelle pour les deux sociétés. Le stock de MP vaudra la peine d’être surveillé au fur et à mesure que le partenariat prend forme.

A la date de publication, Samuel O'Brient n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.