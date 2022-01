Alerte NAKD Stock : que se passe-t-il avec la marque nue aujourd’hui ?

Un stock explosif qui a fait long feu cette année est Marque Nue (NASDAQ :NAKD). Bien que les actions aient presque doublé au cours de l’année à ce jour, les derniers mois ont vu le stock de NAKD se refroidir.

Ce détaillant de vêtements de bain et de vêtements intimes pour hommes et femmes a été durement touché par la pandémie. En conséquence, Naked Brand a fait quelques pivots intrigants cette année. L’entreprise a recentré son énergie sur la croissance de son activité de commerce électronique. De plus, elle a cherché à réaffecter son capital à d’autres projets de grande valeur.

Comme beaucoup d’autres actions de détail à petite capitalisation, l’action NAKD a pu surfer sur la vague d’hystérie des détaillants plus tôt cette année. Mais où ira-t-il en 2022 et au-delà ?

Pour les investisseurs de croissance qui cherchent à prendre un peu plus de risques, il existe un catalyseur qui peut être attrayant pour certains. Voyons ce que les investisseurs regardent avec cette action.

NAKD Stock en baisse à la clôture de l’acquisition liée aux véhicules électriques

Le grand catalyseur que la plupart des investisseurs ont sur leur radar avec les actions NAKD est une acquisition récente. Aujourd’hui, Naked Brand a annoncé la finalisation de son acquisition de la startup EV Cenntro Automotive.

Cet accord laisse à la société combinée 250 millions de dollars de liquidités au bilan et offre une piste de croissance solide pour ceux qui sont optimistes sur le secteur des véhicules électriques. On s’attend à ce que Cenntro produise un minimum de 20 000 véhicules cette année à venir. De plus, il a été annoncé qu’un remaniement de la gestion est en jeu, avec Peter Wang, président-directeur général de Cenntro, prenant les rênes de l’entité combinée. À l’avenir, Naked Brand fonctionnera sous un nouveau nom : Groupe Électrique Centro Limitée.

À certains égards, ce pivot pourrait être considéré comme un grand avantage. Il existe encore un énorme potentiel de croissance sur le marché des véhicules électriques. Et compte tenu de certaines des valorisations de ce secteur, l’action NAKD en est peut-être une avec un potentiel de hausse sérieux.

Cela dit, il s’agit d’un grand éloignement des affaires actuelles de Naked. Certains investisseurs peuvent encore se méfier de ce que ce changement stratégique signifiera pour leur investissement. Assez juste.

Reste à savoir où va ce stock à partir d’ici. Cependant, ce sera sans aucun doute amusant à suivre en 2022.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.