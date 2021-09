Alerte nouvelle fonctionnalité WhatsApp ! Voici à quoi pourraient ressembler les réactions des messages emoji et la refonte de la bulle de discussion

in

WhatsApp va déployer une nouvelle fonctionnalité

WhatsApp travaille depuis longtemps sur l’introduction de réactions aux messages, tout comme Facebook Messenger et maintenant une capture d’écran est apparue qui montre comment cela fonctionnera. La capture d’écran suggère que les utilisateurs peuvent utiliser un emoji en réaction à un certain message. Les réactions apparaîtront juste en dessous du message dans une petite bulle de dialogue tout comme Facebook et pour les discussions de groupe, tout le monde dans la conversation pourra voir qui a réagi au message et avec quel emoji.

• Lorsque vous envoyez une réaction, vous pouvez sélectionner n’importe quel emoji.

• Les messages peuvent avoir un nombre infini de réactions, mais si vous avez plus de 999 réactions, vous lirez “999+”.

• Tout le monde peut voir qui a réagi à un message. Disponibilité : dans une future mise à jour WhatsApp sur iOS & Android ! pic.twitter.com/HWLybLKkkx – WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 septembre 2021

Cette capture d’écran de réaction emoji a été prise à partir de WhatsApp pour iOS, par WABetainfo qui suit en permanence les nouvelles fonctionnalités de l’application de messagerie. La fonctionnalité serait également en cours de développement pour les utilisateurs d’Android. Les utilisateurs disposant de la dernière version bêta ne pourront pas détecter la nouvelle fonctionnalité pour le moment car elle est toujours en cours de développement.

WhatsApp aurait également introduit un nouveau design de bulle de discussion pour les utilisateurs iOS. Il est déjà implémenté pour les utilisateurs de la version bêta d’Android avec la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.13.2 et il serait maintenant en cours de développement pour les utilisateurs d’iOS. Avec le nouveau design, les utilisateurs obtiendront une bulle de discussion plus arrondie et une nouvelle couleur verte.

WABetainfo rapporte également que WhatsApp travaille à apporter une nouvelle fonctionnalité d’archivage pour les utilisateurs utilisant l’application sur le bureau sur plusieurs appareils. Avec la nouvelle fonctionnalité, les nouveaux messages des utilisateurs ne sont pas automatiquement désarchivés. La fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs de WhatsApp Web, mais la fonctionnalité est pratique lorsqu’elle est utilisée pour plusieurs appareils.

