Alerte OCDX Stock: 9 choses à savoir sur l’accord Quidel qui envoie Ortho Clinical Higher

2021 a été une année riche en fusions et acquisitions. Aujourd’hui, les actions de Diagnostic ortho-clinique (NASDAQ :OCDX) montent en flèche suite à l’annonce d’une acquisition majeure. Quidel (NASDAQ :QDEL) acquerra la société pour 24,68 $ par action en espèces et en actions nouvellement émises. De plus, la transaction s’élèvera à 6 milliards de dollars au total.

Source : Jarun Ontakrai / Shutterstock.com

Ortho fonctionne comme une société de diagnostic in vitro. L’entreprise est « confiée par les hôpitaux, les réseaux hospitaliers, les banques de sang et les laboratoires du monde entier » et exploite 40 centres de distribution. Au cours du troisième trimestre, Ortho a déclaré un chiffre d’affaires de 523 millions de dollars, en hausse de 14 % en glissement annuel à taux de change constant.

Le rachat a reçu les éloges du PDG d’Ortho, Chris Smith :

« Quidel partage notre engagement envers les clients et notre passion pour les patients que nous servons. En réunissant les diagnostics au point de service de Quidel avec la vaste portée mondiale d’Ortho, il existe une opportunité substantielle de capitaliser sur les opportunités de vente croisée, de pénétrer des marchés adjacents attrayants et d’accélérer l’expansion de produits innovants et le développement de technologies moléculaires.

Tous les yeux sont rivés sur les actions OCDX aujourd’hui, alors plongeons-nous dans les détails de l’acquisition.

Action OCDX : ce qu’il faut savoir sur l’acquisition de Quidel

Quidel estime que les synergies de coûts résultant de l’acquisition atteindront 90 millions de dollars d’ici la troisième année. De plus, Quidel s’attend à ce que les synergies de revenus dépassent 100 millions de dollars d’ici 2025. Ortho a une portée mondiale couvrant plus de 130 pays. En conséquence, cela aidera à élargir le public cible de Quidel et à augmenter son exposition à de nouveaux marchés. Ensemble, les deux sociétés compteront 6 000 employés et un marché adressable total (TAM) de 50 milliards de dollars. Les actionnaires d’actions OCDX recevront 7,14 $ en espèces et 0,1055 actions pour chaque action OCDX détenue. Par conséquent, les actionnaires d’OCDX détiendront environ 38 % de la société combinée. Le PDG de Quidel, Douglas Bryant, s’attend à ce que la société combinée « devienne un acteur mondial doté de capacités de R&D de premier plan, d’un pipeline de produits plus diversifié et d’une empreinte géographique plus large ». De plus, la société issue de la fusion acquerra la dette existante d’Ortho de 2 milliards de dollars. L’opération est soumise à l’accord des actionnaires des deux sociétés. Si elle est approuvée, la transaction sera probablement conclue au cours du premier semestre 2022. Après la transaction, le conseil d’administration de la société combinée sera composé de huit représentants de Quidel et de quatre représentants d’Ortho. Enfin, les actions QDEL sont en baisse de plus de 17% alors que les investisseurs digèrent les effets des actions nouvellement émises et une réduction des liquidités sur le bilan.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

