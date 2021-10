Alerte OCGN Stock : Que se passe-t-il avec Red-Hot Ocugen aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les investisseurs en Ocugen (NASDAQ :OCGN) enregistrent de très beaux gains. Actuellement, les actions de l’OCGN ont augmenté de plus de 9 %. Pour ce stock de vaccins, l’action des prix d’aujourd’hui continue ce qui a été une année plutôt volatile.

Source : Shutterstock

Les actionnaires qui maintiennent le titre OCGN depuis le début de l’année sont en hausse de plus de 300 %. Cela dit, depuis que cette action a atteint son plus haut de 52 semaines, Ocugen est en baisse d’environ 50%.

Aujourd’hui, il semble que les investisseurs aient une autre raison d’être optimistes sur ce titre. La spéculation se développe à nouveau autour du vaccin COVAXIN Covid-19 d’Ocugen.

Plongeons-nous dans les nouvelles spécifiques à l’entreprise faisant grimper les actions d’Ocugen aujourd’hui.

Le stock de l’OCGN est plus élevé sur la spéculation sur les vaccins

Ocugen est la société de biotechnologie américaine en partenariat avec la société indienne Bharat Biotech. Bharat a très bien réussi à obtenir des approbations en Inde pour son vaccin COVAXIN. Cependant, les régulateurs aux États-Unis et dans d’autres pays ont été plus lents à adopter des vaccins fabriqués en dehors de l’Europe et des États-Unis. C’est délicat pour Ocugen, qui cherche à tirer parti de ses droits de commercialisation et de développement aux États-Unis et au Canada.

Une grande partie de cet obstacle est liée au processus d’approbation des vaccins de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Aujourd’hui, divers rapports d’une réunion de l’OMS pour discuter de COVAXIN ont fait augmenter les actions d’Ocugen. Le groupe consultatif technique de l’OMS se réunirait le mardi 26 octobre pour discuter du tir de Bharat Biotech Covid-19.

Selon un tweet du scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, la réunion du 26 octobre verra les régulateurs considérer COVAXIN comme un candidat pour une liste d’utilisation d’urgence (EUL).

Le groupe consultatif technique se réunira le 26 octobre pour examiner l’EUL pour #Covaxin. @WHO a travaillé en étroite collaboration avec @BharatBiotech pour compléter le dossier. Notre objectif est d’avoir un large portefeuille de vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence et d’élargir l’accès aux populations partout https://t.co/lqQIyqItF9 – Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) 17 octobre 2021

Bien sûr, le fait qu’une réunion ait été fixée pour prendre une décision à ce sujet est positif. Il y a une raison pour laquelle les spéculateurs sont de plus en plus optimistes sur les actions OCGN aujourd’hui. Cependant, il reste à voir si les régulateurs américains vont de pair avec l’OMS pour approuver Covaxin pour une utilisation d’urgence. De plus, les investisseurs ont été brûlés par les retards de l’OMS dans le passé. Il n’y a aucune garantie que nous obtenions une réponse des régulateurs mondiaux sur COVAXIN demain.

En conséquence, il s’agit d’un titre qui devrait connaître une volatilité importante dans les jours à venir.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.