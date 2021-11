Alerte OCGN sur les actions : pourquoi les actions d’Ocugen attirent l’attention avant le 3 novembre

Aujourd’hui, le haut vol Ocugen (NASDAQ :OCGN) est une action qui semble prendre une pause. En effet, l’action OCGN a été l’une des plus performantes en octobre, doublant approximativement le mois dernier. Ainsi, peut-être que le mouvement à la baisse de 3% d’aujourd’hui est sain pour le titre en hausse.

Cependant, les investisseurs semblent continuer à être optimistes quant à la capacité d’Ocugen à obtenir rapidement des autorisations d’utilisation aux États-Unis ou au Canada. Basé en Inde Bharat Biotech’s partenaire clé en Amérique du Nord, Ocugen devrait bénéficier de tout mouvement avec l’approbation du vaccin Covaxin Covid-19 de Bharat, n’importe où.

Cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit pour examiner une liste d’utilisation d’urgence pour Covaxin. Il s’avère que le 3 novembre (demain) devrait être un jour potentiellement décisif pour l’action OCGN.

Plongeons-nous dans ce qui peut ou non se matérialiser demain et pourquoi l’action OCGN est à garder sur le radar cette semaine.

Stock de l’OCGN en baisse avant la décision potentielle de l’OMS sur Covaxin

Il y a beaucoup à faire sur la réunion de l’OMS susmentionnée pour Ocugen. Une entreprise qui a fait face à des obstacles de la Food and Drug Administration (FDA) dans le passé, Ocugen a sérieusement besoin d’une sorte d’approbation réglementaire pour son médicament. Une approbation de l’OMS pourrait ouvrir la voie à Ocugen pour commencer à commercialiser Covaxin sur les principaux marchés nord-américains – les États-Unis et le Canada.

Le 3 novembre a été prévu comme le plus tôt que l’OMS serait disposé à examiner et à prendre une décision sur Covaxin. Cela dit, l’OMS s’est réunie pour discuter de Covaxin la semaine dernière. Les régulateurs ont fini par retarder sa décision parce qu’ils avaient besoin de plus d’informations.

En conséquence, l’évolution des prix d’aujourd’hui sur l’action OCGN suggère que les investisseurs peuvent penser que l’OMS aura besoin de plus de temps pour examiner Covaxin avant de publier une décision finale sur l’autorisation d’utilisation d’urgence pour ce médicament.

Qu’une décision finale vienne ou non demain, il est important de faire un zoom arrière sur l’action OCGN. Il s’agit d’un stock de biotechnologie qui a absolument décollé cette année. En conséquence, il y a probablement des prises de bénéfices à ces niveaux avant une décision.

Demain pourrait être un jour charnière pour l’action OCGN. En conséquence, il s’agit d’une action que les investisseurs devraient garder sur leur radar en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.