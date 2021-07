Alerte Pingdémie ! Les chefs d’entreprise britanniques mettent en garde contre un énorme coup porté à la rue principale | Royaume-Uni | Nouvelles

Ipsos Mori a constaté qu’il était peu probable que 19% des répondants suivaient les instructions d’isolement s’ils étaient « pincés » par l’application NHS parce qu’ils avaient été en contact avec une personne qui a développé des symptômes de Covid-19. La part de la population qui déclare être susceptible de s’isoler est passée de huit sur dix en mai à 72%. La semaine dernière, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que l’obligation pour les personnes entièrement vaccinées en Angleterre de s’auto-isoler devrait prendre fin le 7 août – la même date que l’exigence sera supprimée au Pays de Galles – et non le 16 août comme prévu.

Un nombre record de 689 313 alertes a été envoyé à des personnes en Angleterre et au Pays de Galles avec l’application NHS Covid-19 au cours de la semaine précédant le 21 juillet.

Alpesh Paleja, économiste principal de la CBI, a mis en garde contre les dommages que l’auto-isolement de masse cause à l’économie.

Il a déclaré: «La reprise économique reste menacée par un certain nombre de goulots d’étranglement du côté de l’offre, notamment la pingdémie. Les entreprises de tous les secteurs et régions du pays signalent des pénuries de personnel en raison de l’auto-isolement, ce qui a un impact significatif sur leurs opérations quotidiennes.

« Bien qu’une liste croissante d’exemptions puisse aider, la meilleure solution consiste à accélérer le mouvement qui permet aux personnes qui subissent une double piqûre d’éviter l’auto-isolement, si elles ne sont pas infectieuses. »

La CBI a découvert que l’activité dans les entreprises privées avait augmenté au rythme le plus rapide en six ans au cours des trois derniers mois et, malgré les défis, elle devrait rester forte.

M. Paleja a déclaré: “L’économie va de l’avant depuis que les restrictions ont commencé à se lever il y a quelques mois. En particulier, c’est un soulagement bienvenu de voir les services aux consommateurs avoir une chance de stabiliser le navire comme l’une des dernières industries à s’ouvrir correctement. »

Cependant, il existe de fortes inquiétudes quant à une augmentation du chômage alors que le soutien aux congés est supprimé. Aujourd’hui (1er août), la contribution du gouvernement aux paiements tombe à 60 pour cent des heures non travaillées, les entreprises étant obligées de payer les 20 pour cent restants.

Les chambres de commerce britanniques (BCC) ont appelé le gouvernement à étendre la formation professionnelle avec des recherches montrant que près d’une entreprise sur cinq envisage des licenciements.

Les travailleurs âgés qui ont besoin de se recycler et sont plus susceptibles d’être en congé sont particulièrement préoccupants.

On a demandé à plus de 250 entreprises comment elles réagiraient aux changements de congé. Près d’un quart des répondants (24 %) ont déclaré qu’ils réduiraient les heures ou déplaceraient le personnel à temps partiel ; 18 pour cent licencieraient du personnel ; et 13 % annuleraient ou réduiraient les plans de recrutement ou d’investissement.

Jane Gratton de la BCC a déclaré: «Les modifications apportées aujourd’hui au régime de congé entraîneront probablement la réinsertion de plusieurs milliers de personnes sur le marché du travail, car les employeurs qui luttent toujours pour se remettre de la récession sont contraints de procéder à des licenciements et à des réductions d’heures de travail. . Avec des pénuries de compétences généralisées dans l’économie, certains trouveront de nouveaux emplois là où leurs compétences sont recherchées, tandis que d’autres devront se recycler pour trouver des opportunités dans un secteur différent.

« Que les travailleurs en congé retournent sur le lieu de travail ou sur le marché du travail au sens large, il est crucial que les employeurs et le gouvernement leur donnent le soutien et la formation dont ils ont besoin pour être réengagés et productifs. Parallèlement aux possibilités de recyclage rapide, le gouvernement devrait étendre le programme Kickstart jusqu’en 2022 et l’étendre pour permettre aux travailleurs âgés d’acquérir de nouvelles compétences et une nouvelle expérience.