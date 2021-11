Alerte pluie au Tamil Nadu : alerte rouge émise pour Chennai, districts voisins – voici ce que disent les prévisions

Des endroits dans les districts de Chennai, Tiruvallur et Kancheepuram peuvent s’attendre à des orages avec des pluies fortes à très fortes (Photo: ANI)

Les pluies du Tamil Nadu : Une alerte rouge a été émise par le centre météorologique régional des districts de Chennai Kancheepuram, Tiruvallur et Ranipet pour le 18 novembre. La zone de basse pression sur le sud-est de la baie du Bengale et le nord de la mer d’Andaman se situe maintenant sur le sud-est de la baie du Bengale et la circulation cyclonique associée. s’étend jusqu’à 5,8 km au-dessus du niveau moyen de la mer, selon le bulletin. Il pourrait également se déplacer vers l’ouest et atteindre le centre-ouest et le sud-ouest de la baie du Bengale adjacente au large des côtes sud de l’Andhra Pradesh et nord du Tamil Nadu le 18 novembre 2021.

Prévisions à Tamil Nadu pour les quatre prochains jours et aujourd’hui

Jour 1 (16.11.2021) : Des endroits isolés tels que les districts de Kallakurichi, Salem, Namakkal, Erode, Dharmapuri, Ariyalur, Perambalur, Cuddalore, Thanjavur et Tiruchirapalli peuvent s’attendre à de fortes pluies aujourd’hui. Des orages accompagnés de pluie modérée sont également susceptibles de se produire en de nombreux endroits des districts de Deta, de Pondichéry et de Karaikal. Des pluies légères à modérées sont également attendues à de nombreux endroits dans le reste du Tamil Nadu.

Jour 2 (17.11.2021) : Des endroits dans les districts de Chennai, Tiruvallur et Kancheepuram peuvent s’attendre à des orages avec des pluies fortes à très fortes. Des orages accompagnés de pluies abondantes à très fortes devraient se produire dans des endroits isolés des districts de Chennai, Tiruvallur et Kancheepuram. Des orages accompagnés de fortes pluies sont également susceptibles de se produire dans des endroits isolés des districts de Ranipet, Chengalpattu, Salem, Ariyalur, Perambalur, Delta, Pondichéry et Karaikal. Des pluies légères à modérées sont susceptibles de se produire à de nombreux endroits dans le reste du Tamil Nadu.

Jour 3 (18.11.2021) : Les districts de Tiruvallur, Chennai, Ranipet et Kancheepuram peuvent s’attendre à des pluies abondantes à très fortes. Des orages accompagnés de pluies abondantes à très fortes devraient se produire dans des endroits isolés des districts de Chengalpattu et Tiruvannamalai. Des orages accompagnés de fortes pluies sont également susceptibles de se produire dans des endroits isolés des districts de Salem, Dharmapuri, Krishnagiri, Erode, Kallakurichi, Cuddalore et Pondichéry.

Jour 4 (19.11.2021) : Des endroits isolés comme Ariyalur, Perambalur, Tiruchirapalli, Salem, Villupuram, Cuddalore, Kallakurichi, les districts du Delta, Pondichéry et Karaikal peuvent s’attendre à de fortes pluies. Des orages avec des pluies légères à modérées sont également susceptibles de se produire à de nombreux endroits dans d’autres régions du Tamil Nadu.

Jour 5 (20.11.2021) : Possibilité d’orages avec de fortes pluies dans des endroits isolés des districts de Tiruvannamalai, Vellore, Ranipet, Dharmapuri, Krishnagiri, Salem et Kallakurichi. Des orages avec des pluies légères à modérées devraient également se produire à de nombreux endroits dans le reste du Tamil Nadu, Puducherry et Karaikal.

