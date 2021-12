Alerte QS Stock : que se passe-t-il avec QuantumScape aujourd’hui ?

Entreprise de batteries à semi-conducteurs QuantumScape (NYSE :QS) a eu une journée difficile à la suite d’un rapport malheureux sur l’emploi en novembre. L’action QS a clôturé en baisse de 10 % aujourd’hui dans le cadre d’un effondrement du marché plus important. Les actions des véhicules électriques (VE) en particulier sont dans le rouge après un mois par ailleurs solide pour le secteur.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec le fabricant de batteries ?

QuantumScape est probablement une victime malheureuse après un rapport pessimiste sur l’emploi aujourd’hui qui a refroidi plusieurs secteurs. Aujourd’hui, le département américain du Travail a partagé des données sur l’emploi qui n’ont pas répondu aux attentes. Au mois de novembre, les emplois non agricoles ont augmenté de 210 000, loin des 573 000 emplois attendus pour le mois.

Cela survient alors que cinq États signalent avoir détecté la variante omicron qui devrait avoir des effets dramatiques sur l’économie mondiale. Certains analystes s’attendent à une volatilité du marché jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles concernant la nouvelle variante.

Qu’est-ce qui pousse QuantumScape vers le bas ?

L’action QS touchée par la tendance baissière de l’EV, va-t-elle rebondir ?

QS n’est pas le seul véhicule électrique ou une entreprise liée à souffrir aujourd’hui. Lithium Amériques (NYSE :LAC), Charge clignotante (NASDAQ :BLNK) et Fisker (NYSE :RSF) tous fermés au moins 7% aujourd’hui. Les entreprises de véhicules électriques en particulier ont empiré, après qu’une série de noms de véhicules électriques de grande envergure ont gonflé l’industrie ce mois-ci. Rivien (NASDAQ :RIVN) en particulier a suscité un afflux massif d’intérêts pour les véhicules électriques après que son introduction en bourse ait généré des gains records. Rivian n’a pas non plus pu éviter la baisse, clôturant en baisse de 5,5% aujourd’hui.

L’inflation est une autre force négative qui fait son apparition. La Réserve fédérale devant augmenter les taux d’intérêt en 2022, l’inflation continue de fonctionner à des niveaux élevés. De plus, le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué la possibilité d’un calendrier de réduction accélérée plus tôt ce mois-ci.

Dans l’ensemble, c’est une série de nouvelles malheureuses pour QuantumScape cette semaine alors que les prévisions du marché semblent lasses. Les investisseurs devraient être rassurés par le fait que rien de spécifique à l’entreprise ne semble être en jeu.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.