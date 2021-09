Alerte RBI ! Méfiez-vous des fraudes au nom de la mise à jour KYC. Vérifiez comment vous pouvez être dupé

La Reserve Bank of India (RBI) a mis en garde aujourd’hui les gens contre les fraudes menées au nom de la mise à jour KYC.

Dans un communiqué, la RBI a déclaré avoir reçu des plaintes/rapports concernant des clients victimes de fraudes perpétrées au nom de la mise à jour KYC.

Mode opératoire

La banque centrale a déclaré que le modus operandi habituel dans de tels cas comprend la réception de communications non sollicitées, telles que des appels, des SMS, des e-mails, etc., par le client l’invitant à partager certaines informations personnelles, informations de compte/de connexion/informations de carte, code PIN , OTP, etc. ou installez une application non autorisée/non vérifiée pour la mise à jour KYC à l’aide d’un lien fourni dans la communication.

De telles communications sont également signalées comme comportant des menaces de gel/blocage/fermeture de compte. Une fois qu’un client partage des informations via un appel/un message/une application non autorisée, les fraudeurs ont accès au compte du client et l’escroquent.

« Les membres du public sont avertis par la présente de ne pas partager les informations de connexion au compte, les informations personnelles, les copies de documents KYC, les informations de carte, le code PIN, le mot de passe, l’OTP, etc. avec des personnes ou des agences non identifiées. De plus, ces détails ne doivent pas être partagés via des sites Web ou des applications non vérifiés/non autorisés », a déclaré RBI.

Que faire?

RBI a déclaré que si les clients recevaient une demande de partage de détails de connexion au compte, d’informations personnelles, de copies du document KYC, etc., ils devraient entrer en contact avec leur banque/succursale.

La RBI a en outre déclaré qu’il était également précisé que, bien que les entités réglementées (ER) soient tenues d’entreprendre une mise à jour périodique de KYC, le processus de mise à jour périodique de KYC a été largement simplifié par la circulaire du 10 mai 2021.

En outre, par une circulaire datée du 5 mai 2021, les entités réglementées ont été « avisées qu’en ce qui concerne les comptes clients pour lesquels une mise à jour périodique de KYC est due et en attente à la date prévue, aucune restriction sur les opérations de ce compte ne sera imposée jusqu’au 31 décembre. 2021, pour cette seule raison, à moins que cela ne soit justifié en vertu d’instructions d’un organisme de réglementation / organisme d’application / tribunal, etc. », a déclaré RBI.

