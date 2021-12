Alerte REE Stock : Que se passe-t-il avec REE Automotive aujourd’hui ?

Les stocks du secteur des véhicules électriques (VE) ont connu une année 2021 mémorable alors que la tendance des véhicules électrifiés balaie le pays. Au cours de l’année, les investisseurs ont accordé une attention particulière aux noms populaires comme Tesla (NASDAQ :TSLA) et Rivien (NASDAQ :RIVN). Cependant, un nouveau nom de véhicule électrique attire l’attention aujourd’hui. Peu connu REE Automobile (NASDAQ :REE) est en hausse de plus de 25 % aujourd’hui. Qu’est-ce qui explique exactement ce mouvement de prix important des actions REE ?

Source : Shutterstock

REE Stock : Pourquoi REE monte-t-il plus haut aujourd’hui ?

Bien qu’aucune nouvelle spécifique à l’entreprise ne puisse expliquer le mouvement des cours de l’action REE aujourd’hui, plusieurs autres catalyseurs sont en jeu. Seeking Alpha a signalé que plusieurs actions de véhicules électriques se négocient à la hausse aujourd’hui en raison du fait que le gouvernement pourrait augmenter les subventions pour l’infrastructure des véhicules électriques. C’est certainement une possibilité, car le président Joe Biden soutient l’électrification. Le mois dernier, Biden a signé le projet de loi bipartite sur les infrastructures. Le projet de loi comprenait une subvention de 5 milliards de dollars administrée par l’État qui soutiendrait la création de stations de recharge pour véhicules électriques. Il appartiendra au ministère des Transports de chaque État de mettre en œuvre ces nouveaux changements.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que REE avait conclu une collaboration avec Hitachi. Les deux sociétés chercheront à accroître l’utilisation des véhicules électriques dans l’industrie automobile et à fournir une solution de véhicules électriques qui desservira plusieurs segments. Pour ce faire, les deux sociétés prévoient de développer une plateforme de données en tant que service et d’analyse en tant que service.

« Avec l’innovation et l’expertise inestimable d’Hitachi dans les technologies électriques et numériques, REE est prêt à s’appuyer sur notre position de leader précoce en tant que principale plate-forme de mobilité électrique à travers le monde », a déclaré Daniel Barel, PDG de REE. « De plus, Hitachi est un acteur bien connu et respecté dans l’industrie automobile, énergétique et numérique qui peut générer des commandes de clients, et nous sommes impatients de bénéficier de leur vaste réseau de vente et de leurs relations. »

Le résultat sur REE Automotive

REE a publié ses résultats du troisième trimestre le mois dernier. La société de véhicules électriques n’a pas encore atteint la rentabilité et a déclaré une perte nette GAAP de 414,9 millions de dollars. Une grande partie de la perte était attribuable à des charges de rémunération à base d’actions de 409,8 millions de dollars. Du côté positif, REE a dévoilé un concept pour son véhicule électrique de livraison du dernier kilomètre entièrement autonome appelé Leopard. Les fans de REE voudront garder un œil attentif sur toutes les mises à jour qu’il fournit sur le Leopard.

Les actions de REE ont perdu plus de 50 % depuis le début de l’année. Les investisseurs espèrent de meilleurs rendements à l’approche de 2022.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.