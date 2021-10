ALERTE RINO: Jen Kiggans de Virginie critique les écoles, mais a voté avec elles sur les salles de bain pour transgenres

Dans un récent e-mail aux électeurs, la sénatrice de l’État du GOP, Jen Kiggans, a tenté de gagner le soutien de sa direction du Congrès en dénigrant les démocrates et leur gestion du système éducatif de Virginie, malgré le vote avec la gauche radicale pour la législation même qui a déclenché la crise scolaire de l’État, en ouvrant les toilettes des filles jusqu’aux hommes et obligeant les districts scolaires à adopter des politiques radicales et pro-trans contre les demandes des parents.

Dans l’e-mail envoyé aux électeurs, Jen Kiggans, qui mène une campagne soutenue par l’establishment pour la nomination du GOP du 2e district au Congrès, a tenté de résoudre le « énorme problème » de l’éducation, se dressant contre les démocrates qui, selon elle, mènent une « guerre contre parents », comme le candidat au poste de gouverneur Terry McAuliffe.

À la suite des viols dans la salle de bain des filles par un étudiant masculin « fluide du genre », ainsi que de l’introduction d’un programme critique sur la race et les LGBT dans les écoles, l’éducation est devenue une question très controversée dans la politique de Virginie. « Nous avons besoin d’un leader qui défendra les parents et les enfants », a écrit Kiggans.

Malgré le discours dur, Kiggans a omis de mentionner son vote en faveur du Virginia Values ​​Act, un vaste texte législatif d’extrême gauche qui a effectivement réécrit le Virginia Human Rights Act à l’image du lobby LGBT.

La loi a été citée par le ministère de l’Éducation de Virginie pour obliger les districts scolaires à adopter des politiques radicales de «trans-affirmation», à régir l’utilisation des pronoms et à ouvrir les toilettes des filles aux hommes – comme celles du comté de Loudoun, où un «genre fluide» « Un homme qui a enfilé une jupe et utilisé les toilettes des filles a été reconnu coupable d’avoir violé une étudiante et attend son procès dans une autre affaire où il est accusé d’avoir violé une autre étudiante.

Kiggans a également tenté d’aborder COVID-19 et son impact sur l’éducation du public dans l’e-mail, écrivant qu’elle s’opposait aux mandats de masque scolaire mais ne faisant aucune mention des mandats de vaccin COVID ou de ses plans pour les soutenir ou s’y opposer à l’avenir, en particulier en ce qui concerne les écoliers, bien que son dossier de vote puisse indiquer où elle se tient.

Plus tôt cette année, lorsque la sénatrice conservatrice Amanda Chase a présenté une législation qui aurait empêché les municipalités de Virginie de forcer leurs employés à accepter le vaccin COVID-19 ou à perdre leur emploi, Kiggans, qui vante si souvent son expérience de travail en tant qu’infirmière praticienne sur la campagne sentier, s’est abstenu lors du vote.

Grâce à son abstention, la mesure a été rejetée par les démocrates, laissant les employés sans protection contre les caprices potentiellement politiquement motivés des dirigeants locaux.

Le sénateur Chase a fustigé l’abstention de Kiggans lors du vote sur le mandat des vaccins lors d’un rassemblement en faveur de Jarome Bell il y a plusieurs semaines, déclarant aux partisans de Bell que « nous n’avons pas besoin que les républicains s’éloignent des problèmes qui sont importants pour le peuple ».

Kiggans devra affronter Bell pour la nomination du GOP du 2e district au Congrès, et le fervent conservateur d’America First l’a emmenée au bûcher pour son soutien aux politiciens de l’establishment et à la législation de gauche.

Bell bénéficie actuellement de l’approbation du général Michael Flynn, ainsi que du membre du Congrès des faucons frontaliers Paul Gosar et de la championne de l’audit de l’Arizona Wendy Rogers. Bell s’est engagé à soutenir un candidat du Freedom Caucus au poste de président de la Chambre lors de son élection, contrairement à Kiggans, qui a déclaré qu’elle soutiendrait l’établissement GOPer et l’actuel chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy pour le poste.

Lisez l’e-mail complet de Jen Kiggans ci-dessous :