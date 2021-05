Alerte rouge à Dallas : Doncic, doute pour le match d’aujourd’hui

Mauvaise nouvelle à Dallas qui, si elle se confirme, pourrait être la pire possible. Dans la liste des joueurs disponibles pour le match de ce matin, troisième de la série face aux Cippers de Los Angeles, Luka Doncic apparaît comme “discutable”. C’est-à-dire que leur présence sur la piste est douteuse. La raison, la distension cervicale subie lors du dernier affrontement entre les deux franchises, qui s’est soldé par la victoire des Angels et le 2-1 correspondant dans la série. Devant la presse, l’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle a été optimiste, même s’il n’a pas voulu prendre quoi que ce soit pour acquis. “Discutable, de manière générale, et d’après ce que j’ai vu cette année sur d’autres équipes et la nôtre, cela signifie qu’il est plus susceptible de jouer que l’inverse. Je pense qu’il sera probablement là, et j’espère qu’il va mieux », a-t-il déclaré. À quoi il a ajouté : « Mais nous verrons comment il se sent.

Avant le match, donc, tous les regards seront tournés vers le Slovène, qui a été le facteur le plus déterminant de la série. Il compte en moyenne 38 points, 8,7 rebonds, 9 passes et, jusqu’au dernier match, il avait été une force indéchiffrable pour Tyronn Luee, qui a tout essayé et rien n’a fonctionné. Dallas, sous la direction de Doncic, est supérieur dans pratiquement tous les aspects, avec un succès extérieur invraisemblable et un noyau de soutien pour la star qui, sauf lors du dernier match, avait été imbattable. Luka, dans son succès particulier, est intraitable de toutes les gammes (48,1% en field goal et 45,9% en triple), moins de la ligne des lancers francs, avec un pauvre 48,1%. Sûrement, son seul sujet en suspens dans la cravate, où il a tout fait et très bien, et où il espère continuer à le faire. Après le match de vendredi, c’est lui-même qui s’est chargé de lancer un appel à l’optimisme : “C’est étrange. Un massage, un peu de glace et j’espère assez”, a-t-il déclaré. Pendant le match, il a commencé à ressentir une douleur autour du cou, qui s’est ensuite propagée à son bras gauche.

Au-delà de la douleur générée par le problème physique, la rencontre de vendredi était aussi la première au cours de laquelle Doncic montrait des signes de fatigue et de fatigue, Il a joué en moyenne 34,3 minutes en saison régulière et est actuellement à 39,1 minutes pendant la série. Dans la défaite, en plus, avec un effort supplémentaire au pire moment : les leurs étaient de 44 points et seulement 40 parmi les trois prochains buteurs de l’équipe, Jalen Brunson (14), Maxi Kleber (14) et Tim Hardaway Jr. (12), qu’il avait été un écuyer de luxe dans les deux autres victoires, avec 21 et 28 points. Désormais disponibles ou pas, mais fatigués et endoloris, Luka en aura plus que jamais besoin. Egalement à Kristaps Porzingis, qui n’avait pas laissé de mauvais records dans les premiers duels, mais qui est sorti fortement marqué dans le dernier, dans lequel il n’a réussi que 9 points et 3 rebonds.

Au milieu de tout cela, il y a aussi les fantômes, ceux qui ont d’abord survolé la tête des Kawhi, George et consorts et qui pourraient désormais faire une apparition chez les Texans. Et c’est que, dans l’affrontement des playoffs passés, les problèmes physiques de Luka Doncic ont aussi notamment coupé les ailes d’un héroïsme qui, alors, semblait encore plus improbable qu’aujourd’hui. Avec un contre 2-0, les Mavs ont atteint l’égalisation avec un Doncic boiteux, avec une entorse à la cheville gauche, mais qui a fini par jouer tous les matchs de la série et avec des moyennes impressionnantes : 31 points, 9,8 rebonds et 8, 7 passes décisives. Maintenant, l’histoire a le sens inverse, mais un dénominateur commun. Dallas, avec son joueur franchisé loin de l’optimum physique, devra protéger un avantage qui était de 2-0 et qui, désormais, est déjà de 2-1, avec des Clippers qui vont plus loin et qui croient au retour. Après avoir perdu au deuxième tour, Lue a assuré que la situation était la même qu’au début de la série (“gagner quatre matchs”) et Paul George n’a pas hésité à affirmer qu'”ils ne sont pas inquiets”. Dans la salle, si le cou le permet, Luka tentera de les déraisonner.