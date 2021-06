Alerte rouge Clippers : Kawhi Leonard, blessé

Une de plus. La saison NBA est, en termes de blessures, l’une des plus malheureuses de ces derniers temps. Pendant le cours régulier, ils se sont succédés, sans exception pour aucune équipe. Dans la phase finale, l’histoire n’a pas changé. Si, d’abord, la nouvelle de l’entrée de Chris Paul dans les protocoles de santé et de sécurité a bondi, alors la nouvelle de la perte de Kawhi Leonard pour le prochain match de sa série contre les Utah Jazz. Une constante qui semble n’avoir pas de fin. Dans ce deuxième cas, selon le journaliste américain Brian Windhorst (ESPN), l’absence de la star de Los Angeles est due à la blessure au genou subie lors du dernier match. Selon les informations elles-mêmes, c’est sans danger pour le match de ce matin (4h00, heure péninsulaire), mais cela pourrait aussi l’être pour le reste du match nul.

Pas n’importe qui. S’il est vrai que l’accident physique fait partie d’un maelström sans fin de mauvaises nouvelles, le temps et l’entité du joueur en font l’un des plus décisifs pour les playoffs. Actuellement, la série entre Clippers et Jazz est à égalité (2-2). Et pas du tout. Les Angelenos, comme ils ont déjà affronté Dallas au premier tour, ont dû vaincre un 2-0 initial. Encore une fois, avec un Kawhi suprême. Désormais, ils doivent tenter d’imiter l’exploit, du moins pour le moment, sans leur principal leader.